PKP Polskie Linie Kolejowe planują do końca tego roku podpisać umowy na inwestycje w sieci kolejowej o wartości około 25 mld zł – poinformował prezes spółki Ireneusz Merchel

Rok 2017 zaczęliśmy bardzo dynamicznie. Tylko w pierwszym kwartale PLK ogłosiły 120 przetargów. To 100 proc. więcej postępowań niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Szacunkowa wartość przetargów ogłoszonych od stycznia do marca jest także czterokrotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wynosi 2,3 mld zł. W pierwszych trzech miesiącach roku podpisaliśmy również o 36 więcej umów niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku. Ich szacunkowa wartość to ponad 2,3 mld zł, co oznacza, że wartość podpisanych umów jest prawie czterokrotnie wyższa niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Do końca 2017 roku planujemy podpisać umowy na około 25 mld zł - powiedział prezes spółki Ireneusz Merchel.

Czytaj też W tym roku na kolei 190 przetargów

PLK informują, że w tym roku planują ogłosić postępowania na ponad 8 mld zł, zaś nakłady na inwestycje wyniosą 5,5 mld zł.

Kolejarze przypominają, że w Krajowym Programie Kolejowym (KPK) do 2023 r. przewidziano ponad 66 mld zł na inwestycje. Wartość nowych przetargów na modernizację linii kolejowych w Polsce, ogłoszonych w pierwszych dwóch latach programu inwestycyjnego (2015-2016), wzrosła do 27 mld zł z planowanych 25 mld zł, co stanowi 40 proc. realizacji KPK.

Do 2023 roku PLK planują przebudować 9 tys. km torów. W efekcie realizacji inwestycji ujętych w KPK w latach 2016-2023 zostanie podniesiona prędkość na liniach kolejowych o długości: 8,5 tys. km.

PAP, MS