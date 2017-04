Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na zakup akcji Banku Pekao przez PZU - poinformowała spółka w komunikacie

Udzielenie powyższej zgody oznacza, że został spełniony jeden ze wskazanych warunków zawieszających transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku przez PZU SA działające w konsorcjum z PFR od UniCredit S.p.A - napisano w komunikacie.

Pod koniec marca PZU informował, że na transakcję zgodził się Urząd Antymonopolowy na Ukrainie.

W grudniu PZU i PFR poinformowały, że zgadzają się kupić 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł, w tym PZU zapłaci 6,46 mld zł. Transakcja obejmuje zakup przez działające w porozumieniu PZU i PFR pakietu akcji obejmującego docelowo ok. 32,8 proc. ogólnej liczby głosów. Transakcja miała być realizowana w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu PZU SA miało nabyć 100 proc. udziałów w spółce celowej, która będzie właścicielem akcji banku reprezentujących ok. 20 proc., a PFR miało dokonać bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10 proc. ogólnej liczby głosów. W drugim etapie, po nie mniej niż 60 dniach od pierwszej transakcji, PFR miał kupić pozostały pakiet akcji reprezentujący ok. 2,8 proc. ogólnej liczby głosów.

Pod koniec marca PZU podał, że razem z PFR i Unicredit postanowiły uprościć strukturę transakcji, która polega w głównej mierze na zastąpieniu pośredniego nabycia akcji przez PZU, nabyciem bezpośrednim.

Transakcja nie będzie przebiegała dwuetapowo, a zostanie zrealizowana w strukturze obejmującej bezpośrednie nabycie przez PZU SA i PFR wszystkich akcji banku będących przedmiotem transakcji w jednej transzy.

PAP, MS