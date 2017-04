Uważamy, że ustawa nikomu nie przyniesie szkody: księgarnie internetowe nadal będą miały przewagę cenową dla zdecydowanej większości książek (nowości książkowe stanowią ok. 20% liczby tytułów w ofercie rynkowej) i będą mogły oferować czytelnikowi te książki w cenach promocyjnych;

i najważniejsze: wierzymy również, że przy odpowiednim sformułowaniu i wprowadzeniu ustawy to czytelnik na niej skorzysta, gdyż przy sprzyjających warunkach ekonomicznych i dobrej promocji świadomej konsumpcji kultury:

jakość książek wzrośnie. Dziś wydawnictwa są zmuszane do cięcia kosztów osobowych (tłumacze, redaktorzy, korektorzy, itp.), co odbija się na jakości tekstu książek, oferta wydawnicza będzie bardziej pluralistyczna i lepiej eksponowana, wzrośnie liczba księgarń, bardziej dopasowanych do lokalnej specyfiki, zawód księgarza ulegnie większej profesjonalizacji. Księgarz wreszcie stanie się przewodnikiem po sprzedawanych tytułach, cena książki będzie optymalna, tj. podyktowana realiami konkurencji między wydawcami.