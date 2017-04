Wprowadzenie ułatwień przy modernizacji toru wodnego zakłada uchwalona przez Sejm w piątek rządowa ustawa ws. budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra.

Za ustawą głosowało 445 posłów, przeciw był jeden. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Według ustawy pogłębienie toru wodnego ma strategiczny charakter dla gospodarki i bezpieczeństwa Polski. Ustawa zawiera regulacje proceduralne, które mają ułatwić budowę lub przebudowę toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.

Nowe przepisy zakładają uproszczenie procedury środowiskowej w zakresie potwierdzania jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ułatwione zostanie zajęcie pod inwestycję gruntów, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe.

Według ustawy inwestor zostaje zwolniony z obowiązku przedstawiania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego przy składaniu wniosku o wydanie opinii w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, a także przy występowaniu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ wydający decyzję środowiskową jest zwolniony z obowiązku stwierdzenia jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa zakłada prostsze i szybsze pozyskiwanie terenów ogrodowych z możliwością polubownego rozwiązywania sporów na tym tle. Za zajęcie gruntów przewidziane są wypłaty odszkodowań działkowcom i stowarzyszeniu ogrodowemu. Sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowań będzie zgodny z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

Określono także ścieżkę proceduralną w sytuacji wyłączenia z zarządu Lasów Państwowych gruntów, które będą wykorzystywane pod inwestycję.

Inwestycja będzie prowadzona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jej wartość to ok. 1 mld 385 mln zł. 85 proc. pieniędzy ma pochodzić ze środków unijnych, a 15 proc. - z budżetu państwa. Inwestycja ma być zrealizowana do 2022 r.

Planowana inwestycja jest kontynuacją i trzecim etapem projektu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Jej drugi etap pod nazwą "Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński), strona wschodnia i zachodnia" zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2007-2013.

Na podst. PAP