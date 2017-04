Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podał, że Biuro Maklerskie Alior Banku zostało w piątek wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Chodzi o działalność biura w latach 2012-2013. Wpis nie odnosi się do aktualnie prowadzonej działalności Biura Maklerskiego Alior Banku

W przypadku Biura Maklerskiego Alior Banku przystąpienie przez przewodniczącego KNF w charakterze pokrzywdzonego do postępowania karnego prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie nastąpiło wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r. do dnia 15 marca 2013 r. - napisano w komunikacie KNF.