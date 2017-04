Ochrona środowiska i zrównoważona produkcja zyskują na znaczeniu w strategiach producentów żywności. Firmy wybierają surowce z certyfikowanych upraw i zwracają uwagę na sam proces produkcji – zużycie wody, segregowanie odpadów czy emisję dwutlenku węgla.

W Grupie Ferrero od 2009 roku udało się obniżyć emisję dwutlenku węgla o 30 proc., a wykorzystanie wody ograniczono o 25 proc. Takie działania to nie jest już wyłącznie zagadnienie wizerunkowe – podkreśla Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności.

– Dla większości producentów żywności zagadnienie zrównoważonej produkcji, zrównoważonych źródeł surowców, zużycia energii i wody jest jedną z podstawowych kwestii. Na tej podstawie ocenia się społeczną odpowiedzialność danego przedsiębiorstwa, która nie jest już tylko zagadnieniem wizerunkowym – ocenia Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. – Są już indeksy giełdowe oceniające, czy pozyskiwanie np. wody nie powoduje wysychania danego regionu, czy pozyskiwanie oleju nie powoduje wyginięcia gatunku, czy przez działalność przedsiębiorstwa nie zostanie zachwiana bioróżnorodność obszaru.

Przede wszystkim dzięki zaangażowaniu konsumentów przybywa firm, które dostrzegają, że warto oferować wyroby tworzone z poszanowaniem ekologii i etyki. Coraz częściej przy wyborze produktów konsumenci nie kierują się ceną, lecz zwracają uwagę na ekologiczne produkty i certyfikat zrównoważonej produkcji. Zrównoważone rolnictwo zakłada m.in. niestosowanie określonych rodzajów nawozów i środków ochrony roślin, minimalizowanie strat surowców i ograniczony wpływ na środowisko naturalne.

– Patrząc na raporty społecznej odpowiedzialności biznesu każdej dużej firmy, zagadnienie zrównoważonego rozwoju stanowi bardzo ważną ich część. To dobra wiadomość dla nas, a przede wszystkim dla naszych wnuków i ich wnuków, bo cały problem polega na tym, żeby te zasoby wystarczyły nie tylko dla nas, lecz także dla następnych pokoleń – przekonuje dyrektor PFPŻ.

Ferrero, jeden z największych na świecie producentów słodyczy, swój biznes opiera w dużej mierze na społecznej odpowiedzialności. W opublikowanym właśnie raporcie dotyczącym działalności CSR podkreśla, że od 2009 roku fabryki firmy ograniczyły emisję dwutlenku węgla o ponad 30 proc., a zużycie wody spadło o 25 proc. Ponad 92 proc. odpadów jest segregowanych i wysłanych do odzysku.

– Społeczną odpowiedzialność mamy wpisaną w nasze DNA – podkreśla Małgorzata Szleszyńska, dyrektor ds. relacji korporacyjnych, instytucjonalnych i PR w Ferrero Polska Commercial. – We wszystkich fabrykach wdrażamy niemal od samego początku cały system ochrony środowiska, w którym nasze zobowiązania związane z redukcją dwutlenku węgla i oszczędnością wody są postawione na bardzo wysokim poziomie. To nie tylko kwestia trzymania się pewnych norm, lecz także staramy się środowisko jeszcze lepiej chronić.

Grupa Ferrero do 2020 roku zakłada 40 proc. redukcję emisji dwutlenku węgla z działalności produkcyjnej i 30 proc. emisji gazów cieplarnianych z transportu i przechowywania. Inwestuje też w zieloną energię. Firma przykłada dużą wagę do pochodzenia wykorzystywanych w produkcji surowców. Już teraz 100 proc. kawy czy jaj ma certyfikat produkcji zrównoważonej. Do 2020 roku całkowite dostawy kakao, orzechów laskowych i cukru trzcinowego mają pochodzić ze zrównoważonych źródeł.

– CSR to są również działania takie jak Kinder + Sport, program edukacyjno-sportowy, który zatacza coraz szersze kręgi wśród dzieci i młodzieży. W tej chwili jesteśmy obecni w trzech dyscyplinach sportu, przede wszystkim w minisiatkówce – zaznacza Szleszyńska.

W ramach projektu Kinder + Sport w 25 krajach na świecie zrealizowano ponad 3,1 tys. wydarzeń, a w program zainwestowano blisko 11 mln euro.

– Działamy również na polskim wybrzeżu – współpracujemy z Mateuszem Kusznierewiczem przy programie dotyczącym ochrony środowiska, zwłaszcza Bałtyku. Szkoły przygotowują specjalne programy, a nagrodą jest rejs po morzu na łódkach. Mamy też program związany z uczeniem dzieci pływania – wymienia Małgorzata Szleszyńska.

Grupa Ferrero obecna jest w 53 krajach – ma 22 zakłady produkcyjne, 8 zakładów przetwórczych i 6 gospodarstw rolnych, w których pracuje blisko 41 tys. pracowników. W Polsce Ferrero działa już od 25 lat, zatrudnia ponad 2700 pracowników i współpracowników, ma wśród swoich partnerów biznesowych imponującą grupę ponad 80 proc. dostawców lokalnych. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Ferrero zrealizowało w Polsce inwestycje przekraczające 400 mln zł. Zakład w Belsku Dużym, który rozpoczął pierwszą produkcję w 1997 roku, stał się trzecią fabryką w grupie i ma istotne znaczenie dla dostaw na rynki europejskie i pozaeuropejskie.

(Agencja Informacyjna Newseria)