W najnowszym numerze tygodnika „wSieci” Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z Elżbietą Rafalską. Zobaczyliśmy, w jakiej pogardzie niektórzy nasi celebryci mają współobywateli, na jakim piedestale stawiają siebie, jakie mają poczucie wyższości – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister Rafalska podsumowuje pierwszy rok programu 500+:

– Wiem, że dziś wielu się do tego przyznaje i tak właśnie może być, bo ta idea kiełkowała w wielu środowiskach. Pracowaliśmy nad programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości i mieliśmy bardzo różne pomysły. Krążyło to wokół zwiększenia zasiłków rodzinnych, jakichś dodatków. Wszystko, z dzisiejszej perspektywy, dość nieśmiałe. Tę ostrożność przełamał Jarosław Kaczyński, który jasno rozstrzygnął:

musimy pracować nad ambitnym programem, jasnym i klarownym, będącym wyraźnym sygnałem wsparcia państwa dla rodzin i impulsem prodemograficznym. Wtedy zaczęliśmy liczyć różne warianty. W sumie więc to prezesa Prawa i Sprawiedliwości wskazałabym jako autora koncepcji programu 500+ i osobę, która czuwała nad tym, by jego istota nie została rozmyta, by dotrzymano terminu. A program wdrożyły rząd pani premier Beaty Szydło oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – czytamy w tekście.

Prodemograficzny charakter programu zadziałał. Mamy do czynienia z sytuacją, którą wielu ekspertów zaczyna określać jako „baby boom”.

Czy faktycznie można mówić o dużych zmianach?

– Wszystko na to wskazuje. Widać wyraźną zmianę. Nie zdarzyło się w poprzednich latach, żeby w ciągu trzech kolejnych miesięcy wskaźnik urodzeń wzrósł o dwucyfrowy wskaźnik. Tymczasem w listopadzie 2016 r. wzrost urodzeń, w porównaniu z tym samym miesiącem ub.r., wyniósł 15 proc., w grudniu – 12 proc., a w styczniu – 14 proc. To dane już zweryfikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Więcej o efektach programu 500+ w najnowszym numerze tygodnika „wSieci”, dostępnym w sprzedaży od 10 marca, także w formie e-wydania na http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl.