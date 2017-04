BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne wyniósł +9,4 proc., a BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł +1,9 proc. w marcu 2017 r. Indeksy BIK - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne i Popytu na kredyty Mieszkaniowe - pokazują roczną dynamikę wartości wnioskowanych poszczególnych kredytów – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK) wyniosła +9,4 proc. w marcu 2017 r., co oznacza, że we wskazanym miesiącu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 9,4 proc. w porównaniu z marcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 4,2 proc.

Marzec okazał się bardzo dobry pod względem popytu na kredyty konsumpcyjne w odniesieniu do stycznia i lutego br., co jest zjawiskiem sezonowym, ale również w porównaniu do marca ubiegłego roku. Wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych w marcu, w przeliczeniu na dzień roboczy, była o 9,4 proc. wyższa niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę zwiększony popyt na kredyty konsumpcyjne oraz korzystną liczbę dni roboczych w minionym miesiącu, spodziewamy się dobrych wyników sprzedaży kredytów konsumpcyjnych w marcu br. - mówi Sławomir Grzybek, z Biura Informacji Kredytowej.

Jako dodaje BIK, wartość kolejnego indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), wyniosła +1,9 proc. w marcu 2017 r., co podobnie oznacza, że w marcu tego roku, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 1,9 proc. w porównaniu z marcem 2016 r. Średnia wartość indeksu od początku 2017 r. wyniosła 16,7 proc.