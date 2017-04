Energa wprowadza aplikację, która za pośrednictwem sieci internetowej umożliwia odbiorcom ciepła dostęp do danych z dowolnego miejsca. Jest to kolejny etap wdrażania systemów informatycznych służących do efektywnego zarządzania infrastrukturą techniczną - informuje spółka w komunikacie

Nowa aplikacja ma rozszerzyć dostęp klientów do informacji dotyczących zakupionego ciepła. W kolejnym etapie rozważana jest możliwość uruchomienia modułu optymalizacji zużycia ciepła w budynkach.

Aplikacja Odbiorców Mediów (AOM) jest nowym modułem rozszerzającym możliwości obsługi klientów przez funkcjonujący System Zdalnych Odczytów Ciepłomierzy i Wodomierzy. Aplikacja została wdrożona w spółce Grupy Energa - Energa Ciepło Ostrołęka ze środków własnych.

Dostęp do danych przez Internet

AOM pozwala na dostęp do danych z liczników ciepła dla odbiorców w zdefiniowanym przez nich zakresie. Utworzono w tym celu portal, który działa w oparciu o odrębne od Systemu Zdalnych Odczytów Ciepłomierzy i Wodomierzy. Dzięki takiemu rozwiązaniu korzystanie z dodatkowej aplikacji przez klientów nie obciąża głównego systemu.

Nowy moduł umożliwia dostęp do danych dotyczących odbieranego ciepła, z dowolnego miejsca, za pośrednictwem sieci internetowej. Odbiorcy posiadają imienne konta i bezpieczny autoryzowany dostęp do danych. W pełni skonfigurowano zakres udostępnianych danych. Aplikacja umożliwia tworzenie raportów o zużyciu ciepła dla poszczególnych, zdefiniowanych obiektów. Usługa skierowana jest do kluczowych klientów – odbiorców ciepła, w szczególności do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Szacowany udział w segmencie budownictwo wielorodzinne rynku lokalnego wynosi ok. 97 proc.

Szukając możliwości rozwijania posiadanych systemów informatycznych oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych kluczowych klientów postanowiliśmy do funkcjonującego Systemu Zdalnych Odczytów Ciepłomierzy i Wodomierzy dodać nowy moduł - powiedział Tomasz Jędrzejczyk, Kierownik Działu Obsługi Klienta-Ciepło. Nowa usługa jest odpowiedzią na zaobserwowane potrzeby rynku lokalnego. Lokatorzy coraz częściej wymagają od zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych szczegółowych informacji dotyczących ponoszonych kosztów za dostarczone media (ciepło, prąd, woda, gaz) do budynków w których mieszkają. Nasi klienci pozytywnie oceniają możliwości wykorzystania nowej aplikacji - dodaje Jędrzejczyk.

Pierwszy z trzech etapów podłączenia do systemu wdrożono u jednego z największych obiorców ciepła w Ostrołęce - Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”. Dodatkową usługą zainteresowane są kolejne spółdzielnie mieszkaniowe. Drugi etap wdrożenia ma zakończyć się w III kwartale br., a całość - w III kwartale 2018 r.

Etapy wdrażania aplikacji obejmują również montaż podliczników w układzie C.O. (centralne ogrzewanie). Liczniki będą skonfigurowane i podłączone do urządzeń telemetrycznych. W aplikacji AOM będą wystawiane dane dla klienta. Odbiorcy indywidualni (lokatorzy) nie mają w swoich mieszkaniach zainstalowanych liczników ciepła. Liczniki zbierają dane zużycia ciepła z całego budynku. Po zakończeniu trzeciego etapu odbiorca - spółdzielnia będzie miała dostęp do danych ze wszystkich budynków będących w jej zasobach - całego osiedla.

Efektywna dystrybucja energii

Projekt ten wskazuje na możliwości wykorzystania systemów informatycznych w rozwoju innowacyjnych usług, ułatwiających klientom rozliczanie zakupionego ciepła - powiedział Tadeusz Śniadała, prezes p Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. Te nowe usługi przekładają się na wzrost przychodów spółki a także wizerunek Grupy Energa jako innowacyjnej korporacji. Nasi specjaliści zamierzają w kolejnym etapie rozbudować system informatyczny o moduł optymalizacji zużycia ciepła w budynkach.

System Zdalnych Odczytów Ciepłomierzy i Wodomierzy, na bazie którego funkcjonuje moduł AOM był wspófinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

