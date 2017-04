Pierwsza faza uruchomionego właśnie planu marki obejmuje włączenie do obsługi zamówień siedem skuterów w Warszawie oraz trzy we Wrocławiu. W ciągu najbliższych tygodni Pizza Hut powiększy tę liczbę o kolejne dziesięć pojazdów. Jeszcze w tym roku marka planuje dysponować flotą 70 ekologicznych skuterów na terenie całego kraju.

Jak argumentuje firma, w komunikacie to ekologiczne rozwiązanie pomaga ograniczać emisję CO₂, a tym samym niwelować przyczyny tworzenia się smogu, coraz większego problemu polskich miast.

Zdecydowaliśmy się na zakup skuterów elektrycznych z kilku powodów. Przede wszystkim jest to działanie ekologiczne, które przyczynia się do poprawy jakości powietrza w dużych miastach. Po drugie, to innowacyjne rozwiązanie gwarantuje, że nasze posiłki zostaną dostarczone w idealnej temperaturze i w szybkim czasie. Co więcej, inwestycja w ekologiczną flotę pozwala nam obniżyć koszty dziennej eksploatacji pojazdów – podkreśla Jarosław Orłowski, dyrektor operacyjny Pizza Hut Dostawa. Ta strategia niesie korzyści dla środowiska, społeczeństwa i w dłuższej perspektywie dla naszego biznesu. Mamy nadzieję, że te starania zainspirują do podobnych akcji inne firmy, które świadczą podobnego rodzaju usługi – podsumowuje Jarosław Orłowski.

Skutery zakupione przez Pizza Hut nie emitują spalin, a dzienny koszt ich ładowania wynosi zaledwie ok. 5 zł. W ramach jednego ładowania skuter jest w stanie przejechać od 90 do 120 km w zależności od warunków atmosferycznych i sposobu eksploatacji. Każdorazowe ładowanie pojazdu trwa ok. 5-6 godzin, ale już 2 godziny wystarczą by uzupełnić 80% jego baterii.

SzSz