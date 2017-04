UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Jacka Szwajcowskiego 100 proc. łącznej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Pelion (dawniej Polskiej Grupy Farmaceutycznej) . W efekcie spełniony został jedyny warunek prawny wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

Wzywający (KIPF), wraz z Panem Jackiem Szwajcowskim i Panem Zbigniewem Molendą, traktuje nabycie akcji jako długoterminową inwestycję strategiczną. W przypadku sukcesu wezwania, czyli osiągnięcia przynajmniej progu 90 proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzywający planuje przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Pelion, a następnie wycofanie jej z GPW - informuje w komunikacie spółka

Wezwanie jest decyzją strategiczną, nad którą długo się zastanawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że będzie to rozsądna i korzystna propozycja rozstania się akcjonariuszy giełdowych ze Spółką. Po 20 latach funkcjonowania na giełdzie przyszedł moment, kiedy wiemy, że nie jesteśmy w stanie pogodzić oczekiwań inwestorów z realiami, w jakich prowadzimy nasz biznes. A realia są takie, że uchwalenie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w obecnym kształcie oznacza blokadę rozwoju i ogromne koszty dla nas. Nowelizacja Prawa farmaceutycznego zakłada m.in. ograniczenia w rozbudowie sieci aptek. Oznacza to, że jesteśmy skazani na posiadanie przedsiębiorstwa, które z punktu widzenia prawa nie będzie mogło się rozwijać. Eksperci i przedsiębiorcy z branży, w tym także Pelion, alarmują, że skutki wprowadzenia zmian w Prawie farmaceutycznym będą niekorzystne dla wszystkich, również dla pacjentów – komentuje Jacek Szwajcowski.