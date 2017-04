58 proc. Polaków przewiduje, że w związku ze Świętami Wielkanocnymi wyda więcej pieniędzy na artykuły spożywcze i codziennego użytku niż na co dzień. Wydatki wzrosną średnio o 247 złotych. 67 proc. respondentów będzie organizowało lub współorganizowało zbliżające się święta wynika z badań instytutu ARC Rynek i Opinia .

Co czwarty (24 proc.) Polak nie jest pewny, czy na przygotowania do świąt wyda więcej na produkty spożywcze i codziennego użytku (detergenty i kosmetyki) czy nie. Niemal co piąty (18 proc.) nie zamierza zwiększać swoich wydatków w związku ze zbliżającymi się świętami.

Przygotowując się do świąt co trzeci Polak (32 proc.) robi zakupy dodatkowo w jednym sklepie więcej niż zazwyczaj. Co piąty badany (22 proc.) w okresie przedświątecznym odwiedza o 2 sklepy więcej niż przeciętnie w ciągu miesiąca. Natomiast 28 proc. Polaków nie zmienia swoich regularnych miejsc zakupu ze względu na święta.