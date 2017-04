PZU zostało wybrane przez Eneę do ubezpieczenia Elektrowni Połaniec – poinformowała spółka w komunikacie.

Jak czytamy w komunikacie, ofertę złożyło kilku ubezpieczycieli. Dotyczyła ona zarówno ubezpieczenia majątkowego, jak i od odpowiedzialności cywilnej. Najkorzystniejszą ofertę na ubezpieczenie mienia i utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk terrorystycznych przedstawiło PZU.

PZU przedstawiło ofertę na pełen zakres ubezpieczenia. To pokazuje, że mamy do czynienia z rzetelnym, sprawdzonym i doświadczonym partnerem biznesowym. Umowa z PZU zapewnia uzyskanie konkretnych korzyści, dzięki dopasowanemu do potrzeb Enei Połaniec kompleksowemu programowi ubezpieczeniowemu – powiedział Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Enea kupiła Elektrownię Połaniec za ok. 1,26 mld zł, która przeszła w ostatnich latach wart ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny, zwiększając tym samym udział w rynku produkcji energii z 9 do 14 proc. Proces wyboru ubezpieczyciela rozpoczął się zaraz po podpisaniu w grudniu ubiegłego roku z ENGIE International Holdings B.V. umowy zakupu 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska. Umowy obowiązują od dnia zakupu akcji, tj. 14 marca 2017 r. i są ważne do połowy 2018 roku.