Doszło do nieautoryzowanego ograniczonego dostępu na serwery Wonga w Wielkiej Brytanii. Ten nieautoryzowany dostęp mógł potencjalnie dotyczyć danych około 22 tysięcy klientów Wonga w Polsce i 240 tys. klientów w Wielkiej Brytanii. Nielegalne wejście zostało niezwłocznie wykryte i zablokowane przez systemy zabezpieczenia. Dodatkowo systemy zabezpieczenia zostały ponownie przetestowane w celu potwierdzenia ich pełnej funkcjonalności - informuje Wonga

Firma opublikowała na swojej anglojęzycznej stronie oświadczenie, w którym podkreśliła, że "pracuje w trybie pilnym nad ustaleniem szczegółów incydentu".

Nieautoryzowany dostęp był zróżnicowany w odniesieniu do poszczególnych kont klientów. W przeważającej liczbie przypadków klientów z Polski ograniczał się do następującego zakresu danych jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL. W części przypadków objął również numer dowodu osobistego. Ja informuje Wonga, nie dotyczy to haseł bo te dane objęte są osobnym systemem zabezpieczeń.

Klientom Wongi doradzono, aby zmienili swoje hasła, a także sprawdzali, czy na ich rachunkach bankowych nie dochodzi do transakcji, które mogłyby wzbudzić podejrzenia. Zasugerowano również, aby skontaktowali się ze swoim bankiem, informując ich o incydencie i prosząc o obserwację konta pod kątem bezpieczeństwa.

Dyrektor ds. public relations Wongi na Polskę Eliza Więcław powiedziała , że w przypadku polskich klientów hakerzy mieli dostęp do imion i nazwisk, adresów i numerów PESEL, a w niektórych sytuacjach także numerów dowodów osobistych.

Jak podkreśliła, wszystkie osoby , zostały o tym incydencie poinformowane mailowo, a firma zapewnia im wsparcie telefoniczne w razie pytań.

Rzeczniczka poinformowała, że w sobotę firma złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Będziemy na bieżąco współpracować z organami ścigania w celu wyjaśnienia okoliczności i wykrycia sprawców - zapewniła.

Więcław zaznaczyła, że w wyniku incydentu Wonga przebudowuje infrastrukturę informatyczną, wzmacniając istniejące zabezpieczenia.

Wyeliminowaliśmy możliwość przeprowadzenia tego typu ataków w przyszłości - dodała.

Wonga to brytyjska firma specjalizująca się w udzielaniu wysokooprocentowanych mikropożyczek z krótkim terminem zapadalności (tzw. chwilówek). Maksymalna kwota pożyczki to 5 tys. złotych, których spłata może być rozłożona na 18 miesięcznych rat.

SzSz PAP