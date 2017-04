First Data Polska, właściciel Polcardu, będzie obsługiwał urzędy w ramach programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Program ten jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową

First Data Polcard dostarczy terminale płatnicze oraz zapewni obsługę płatności bezgotówkowych w urzędach, które przystąpią do programu. Pierwsze umowy z urzędami oraz instalacje terminali rozpoczęły się w kwietniu br.

KIR aktywnie wspiera projekty, mające na celu cyfryzację usług publicznych Płatności bezgotówkowe są niezbędnym elementem tego procesu. Wyposażenie urzędów w narzędzia do ich realizacji pozwoli zrównać prawa zwolenników gotówki i tych, którzy wybierają bezgotówkowe instrumenty płatnicze – mówi Piotr Alicki, prezes KIR.

Pisaliśmy o tym Do końca marca 130 urzędów dostanie terminale. Potem dołączą następne

Program przyznaje prawo do płacenia kartą lub smartfonem każdemu, kto preferuje ten sposób płatności – mówi Damian Zapłata, prezes zarządu First Data Polska.

W okresie od sierpnia 2016 roku do marca 2017 roku First Data uczestniczyła w projekcie pilotażowego wdrożenia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej dostarczając terminale płatnicze i zapewniając obsługę płatności bezgotówkowych dla części urzędów biorących udział w pilotażu.

W ramach uruchomionego programu oraz w poprzedzającym go pilotażu First Data Polska wykorzystuje rozwiązania przygotowane specjalnie dla urzędów, takie jak możliwość przypisania na terminalu płatniczym poszczególnych rodzajów opłat (usługa multiservice), a także materiały informacyjne i szkoleniowe. First Data w ramach obsługi urzędów w Programie będzie mogła wykorzystać znaczące doświadczenie w obsłudze sektora publicznego poparte wiedzą wynikającą z aktywnego rozwijania płatności bezgotówkowych w Polsce od ponad 25 lat.

Terminale First Data Polcard w urzędach będą obsługiwać płatności kartami Visa i MasterCard oraz system płatności mobilnych BLIK.

Oprac. MS