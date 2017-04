Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu zbadało jak mali przedsiębiorcy postrzegają duże firmy, nierówności, bariery, szanse i potencjał współpracy. Wnioski z badań były dyskutowane przez przedstawicieli administracji i biznesu podczas konferencji Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw.**

Wyniki badań pokazały, że perspektywa małych i średnich, a dużych przedsiębiorstw bardzo się różni. Duże firmy patrzą globalnie i są bardziej wrażliwe na globalne rynkowe trendy i zmiany. Problemy małych przedsiębiorców, ograniczające rozwój ich biznesu, są inne: są to kłopoty finansowe, mało stabilna sytuacja lokalnego rynku, nawet drobne zmiany w przepisach i nadmiar obowiązków biurokratycznych, które w dużej mierze w małych i średnich firmach spadają na ich właścicieli.

Kolejną barierą rozwoju małych firm jest częste borykanie się z trudnościami finansowymi. Małe przedsiębiorstwa nie tylko często osiągają za małe zyski, ale też inwestycje poważniej nadwerężają ich budżety, wiążą się z większym ryzykiem. Problemem bywa też brak płynności finansowej, za który częściowo odpowiedzialne są praktyki dużych firm w roli klientów mniejszych podmiotów, które nie płacą na czas.

Aż 44 proc. małych i średnich przedsiębiorców zastanawia się, czy w ciągu najbliższych 2-3 lat wprowadzi jakieś zmiany w swoich firmach. Wielu z nich czeka na ustabilizowanie sytuacji gospodarczo-politycznej, ale dość częstym problemem jest też brak pomysłu na inwestycje czy brak woli inwestowania.

Jadwiga Emilewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju odnosząc się do raportu powiedziała, że należy dopuścić do przetargów publicznych również małe i średnie firmy, a nie tylko duże koncerny.

Jej zdaniem należałoby odpowiednio wydzielić z zamówienia publicznego część przetargu właśnie dla MŚP. Jako przykład podała Arabię Saudyjską, gdzie według prawa 5 proc. zamówienia ze środków publicznych musi być skierowana do małych i średnich firm.

Jak zaznaczyła Emilewicz rolą ministerstwa jest również skonstruowanie takiego prawa, które zlikwidowałoby zatory płatnicze.

Zachęcamy duże firmy do współpracy z tymi małymi. Skorzystać na tym mogą i jedni, i drudzy. MŚP są bardziej elastyczne i mają lepszą wiedzę o lokalnych rynkach. Dzięki temu mogą sprawniej dostarczać dla dużych klientów produkty i usługi dopasowane do ich potrzeb. Relacje z dużymi przedsiębiorstwami powodują także pozytywne zmiany wewnątrz MŚP: usprawnienie zarządzania, czy struktury. To także możliwość uzyskania stabilności finansowej i lepszej reputacji na rynku. Przykład takiej współpracy powinien iść od administracji publicznej - chcemy być trendsetterami dobrych praktyk – podkreślała w swoim wystąpieniu Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.