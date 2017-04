Kolejny zamach w Europie - tym razem zaatakowani zostali piłkarze.

Niepokojące informacje z Niemiec! Obok autobusu wiozącego piłkarzy Borussii Dortmund doszło do trzech wybuchów. Na razie policja nie podaje oficjalnej informacji, czy eksplozje były efektem zamachu terrorystycznego.

Ranny został jeden z piłkarzy drużyny, Hiszpan Marc Bartra. Wśród pasażerów był również reprezentant Polski, Łukasz Piszczek. Na szczęście naszemu rodakowi nic się nie stało.

Zawodnicy byli w drodze na ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów z Monaco. Spotkanie miało rozpocząć się o godz. 20.45. Zostało jednak przełożone na środę, na godz. 18:45.

Piłkarze BVB są w szoku! Bramkarz Borussii Roman Buerki relacjonuje przebieg zdarzenia.

O 19.15 wyjechaliśmy z hotelu. Gdy z małej uliczki wjechaliśmy na główną nagle usłyszeliśmy głośny wybuch. Siedziałem w ostatnim rzędzie, niedaleko Marca Bartry. On oberwał najbardziej, gdy tylna szyba się po prostu rozsypała. Po wybuchu wszyscy patrzyliśmy na siebie w szoku i ci co mogli położyli się na podłogę. Nie wiedzieliśmy, czy to koniec, czy stanie się coś jeszcze. Policja była bardzo szybko na miejscu. Wszyscy byliśmy w szoku. Nikt w takich chwilach nie myśli o rozegraniu meczu piłkarskiego — mówi zawodnik.

Borussia Dortmund dziękuje kibicom AS Monaco za cierpliwość, zrozumienie i okrzyki „Dortmund! Dortmund!”.