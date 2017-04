Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że w kwietniu 2017 roku ceny powinny wzrosnąć, o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym i 1,9 proc. r/r.

Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że w kwietniu 2017 roku ceny powinny ponownie wzrosnąć, o 0,2 proc. m/m. Wyższe ceny to efekt wzrostu cen żywności, a także sezonowego wzrostu cen odzieży i obuwia. Oczekujemy, że w kwietniu roczny wskaźnik powinien być zbliżony do 1,9 proc. - poinformował resort w komentarzu do opublikowanych przez GUS wyników inflacji za marzec.