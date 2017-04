Banki to teraz firmy technologiczne, przy okazji oferujące usługi finansowe. Za kilka lat algorytmy będą badały zdolność kredytową klientów, a roboty zadecydują o ich wiarygodności.

Prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło, powiedział podczas Banking Forum i Insurance Forum, które dzisiaj rozpoczęło się w Warszawie, że gdyby na rynku pojawił się teraz fin-tech, który taką usługę algorytmiczno-robotyczną by wymyślił, jego bank go kupi.

Według uczestników panelu „Finanse w dobie cyfryzacji”, banki znajdują się teraz w przełomowym momencie. Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski, uważa, że nowe technologie dają im potężne możliwości, a banki nie mają innego wyjścia, jak je przyjąć, wykorzystać i nauczyć się z nimi żyć.

Specyfika funkcjonowania banków w obecnej sytuacji polega na tym, by nadążać za zamianą i błyskawicznie pozbywać się starych, niepotrzebnych rozwiązań. Według niego jeszcze nie tak dawno proporcje były całkiem inne: teraz zmiana to aż 85 proc. działalności banków, kilkanaście lat temu było to 15 proc. Oczywiście, problemem może być (i jest) zwrot z inwestycji, które w sytuacji szybkich zmian mogą się nigdy nie dokonać. Inwestycja, zanim zacznie przynosić zyski, przestanie być po prostu potrzebna. Bank to teraz firma technologiczna, wykonująca różne usługi, w tym finansowe.

Elastyczności i coraz większej dynamiki domaga się rynek, czyli przede wszystkim klienci. Jaki jest ten klient? - Będzie podejmował on decyzje coraz bardziej intuicyjne – mówił Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbank. I to bank musi się dowiedzieć, jaki są jego intencje, czego potrzebuje i w jaki sposób działa. Dygitalizacja jest dla banków wyzwaniem ale i zagrożeniem.

Polski rynek ma duże szanse, by sobie z tym poradzić, ponieważ jego poziom cyfryzacji jest większy niż w na innych europejskich krajach. - Banki w Polsce mają dużą premię za to, że proces cyfryzacji zaczął się nas wcześniej niż na innych rynkach – mówiła Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu Idea Bank, Według Zbigniewa Jagiełłło, polska bankowość już jakiś czas temu wyszła z etapu naśladownictwa i realizuje obecnie wyjątkowo ciekawe projekty.

SK