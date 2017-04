Polski Fundusz Rozwoju aktywnie zaangażuje się w realizację przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju „Pakietu działań dla miast średnich” poprzez inwestowanie środków zarządzanego przez PFR Funduszu Inwestycji Samorządowych oraz wsparcie konsultacyjne w zakresie realizacji potrzeb inwestycyjnych.

Zaangażowanie PFR pomoże zaktywizować potencjał gospodarczy średnich miast oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju poszczególnych obszarów Polski. Średnie miasta, w przeciwieństwie do dużych ośrodków, miewają trudności w przyciąganiu inwestorów, których obecność jest kluczowa dla wzrostu aglomeracji. Nowi inwestorzy to nowe szanse. Przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, rozwoju kapitału ludzkiego, produktów i usług.

Pakiet działań dla średnich miast obejmuje szereg różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Pierwsza faza wprowadzania w życie Pakietu została właśnie zainicjowana - polega na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich w ramach programów krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania, w szczególności w ramach zarządzanego przez PFR Funduszu Inwestycji Samorządowych (FIS)

Współpraca MR i PFR przy wdrożeniu Pakietu dla miast średnich obejmować będzie ocenę wniosków oraz finansowanie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę mniejszych miast. Biorąc pod uwagę istniejące dysproporcje pomiędzy tempem rozwoju dużych aglomeracji i średnich miast, ten program jest bardzo ważny dla wyrównania szans rozwojowych w regionach i zapewnienia spójności rozwoju terytorialnego Polski - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Zgodnie z przyjęta strategią PFR prowadzi programy sprzyjające zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Inwestycje infrastrukturalne są jednym z priorytetów Grupy PFR.

W ramach FIS możliwe jest uzyskanie wsparcia w realizacji inwestycji w oparciu o środki krajowe lub pozyskanie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych ze środków unijnych. Potencjalne obszary wsparcia to: drogi, sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię oraz gaz, infrastruktura społeczna, rewitalizacja, transport zbiorowy czy ochrona zdrowia.

Fundusz oferuje dwa modele inwestycyjne wejść kapitałowych.

W przypadku projektów spółek komunalnych, Fundusz kierować będzie środki do spółek poprzez obejmowanie akcji, udzielanie pożyczek wspólnika czy udzielanie podporządkowanego finansowania dłużnego (pożyczki, obligacje). W przypadku projektów, w których budżet samorządu pozyskuje finansowanie na inwestycje dotyczące jego zadań statutowych, Fundusz może skierować środki poprzez odpłatne nabycie od samorządu prawa użytkowania akcji spółek komunalnych bądź poprzez nabycie lub objęcie udziałów istniejących spółek komunalnych. Fundusz Inwestycji Samorządowych dysponuje kwotą 400 mln zł. Część tych środków zasili rozwój średnich miast.

W ramach Pakietu dla miast średnich ze strony PFR do przedstawicieli aglomeracji trafi oferta wsparcia konsultacyjnego w zakresie realizacji potrzeb inwestycyjnych. W pierwszym etapie pilotażem zostanie objętych kilkadziesiąt miast wytypowanych przez Fundusz spośród tych, które tracącą swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

Eksperci Funduszu wspólnie z przedstawicielami miast przeanalizują potrzeby rozwojowe pod kątem możliwych źródeł finansowania, stosownie do profilu ryzyka danego projektu. W drugim etapie pilotażu wybranych zostanie kilkanaście projektów, w realizację których Fundusz będzie mógł włączyć się jako inwestor, wykorzystując indywidualnie dobrany model finansowania.

