Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) oficjalnie uruchomiła swoje biuro w Teheranie i już wspiera polskich przedsiębiorców, którzy są chętni wejść na rynek irański - poinformował w środę PAP wiceprezes Agencji Wojciech Fedko.

Fedko przekazał, że biuro mieści się w dzielnicy biznesowej. Procedura rejestracji biura trwała kilka miesięcy.

Prawdopodobnie jako pierwsi z krajów zachodnich, a na pewno spośród krajów regionu otrzymaliśmy rejestrację biura PAIH w Teheranie na warunkach biura komercyjnego, reprezentującego interesy polskiego biznesu - powiedział wiceprezes. Większość biur reprezentacyjnych w Iranie to są przedstawicielstwa dyplomatyczne przy ambasadach czy z ramienia ambasad. My podeszliśmy do sprawy inaczej i udało nam się bez większych problemów zarejestrować to biuro - wyjaśnił.

Dodał, że w związku z tym zaprasza wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa do kontaktu z biurem w Teheranie.

Jesteśmy już formalnie upoważnieni do oferowania wsparcia naszym przedsiębiorcom na odradzającym się po latach sankcji rynku irańskim - mówił.

Fedko poinformował też, że kierownikiem biura teherańskiego jest Jarosław Kaczyński. Oprócz niego w biuro zatrudnia dwóch pracowników lokalnych.

Cała trójka posługuje się językiem farsi, dwie z tych osób mówią po polsku - powiedział wiceprezes PAIH. Mamy lokalizację bardzo centralną, dobrze położoną dla przedsiębiorców. (...) To jest dzielnica biznesowa, z dobrą infrastrukturą pod pobyt kilkudniowy dla biznesu - poinformował Fedko.

Tłumaczył, że PAIH wybiera miejsca dla swoich biur, kierując się względami funkcjonalnymi, zawsze w centrach biznesowych, aby wszystko było skoncentrowane na działalności biznesowej, było blisko do banków i innej niezbędnej dla przedsiębiorców infrastruktury.

Podkreślił też, że zagraniczne biura handlowe PAIH koncentrują się na m.in. wybranych branżach, konkurencyjności przedsiębiorstw, oraz tym, jak polskim przedsiębiorstwom pomóc wejść na dany rynek.

Wskazał, że biura mają charakter komercyjny.

W związku z tym rejestracja oddziałów czy spółek PAIH, które mają na celu wsparcie promocji polskich przedsiębiorstw odbywa się nie poprzez kanały dyplomatyczne (...), tylko komercyjnie i nie jest to ścieżka akredytacji dyplomatycznej - dodał.

Docelowo PAIH planuje powołanie 69 zagranicznych biur handlowych w krajach o największym potencjale rozwojowym dla polskich firm. Działają już placówki w Szanghaju, Singapurze, Nairobi, Ho Szi Min, San Francisco i Teheranie. Jeszcze w pierwszej połowie 2017 roku Agencja otworzy nowe w Meksyku, Toronto, Londynie, Mediolanie, Frankfurcie i Budapeszcie.

Biura handlowe, w ramach oferowanych dla polskich firm usług, będą zdobywały wiedzę, opracowywały strategię oraz model finansowania obsługiwanych rynków. Przygotują też dedykowaną dla przedsiębiorstw ofertę, a następnie pomogą ją wdrożyć na miejscu.

Adres biura PAIH to No. 8, Razagh Zadeh Alley, After Park Way Cross Road, Valiasr Ave., Tehran 19656.

