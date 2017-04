CBA zatrzymało pięć osób, m.in. syndyka warszawskiego hotelu i prezesa firmy, który kupił go 21 mln zł poniżej wartości. Wśród zatrzymanych jest też członek zarządu i pełnomocnik spółki, która kupiła nieruchomość oraz pełnomocnik syndyka

Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego powiedział, że zatrzymań dokonali funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura. Agenci przeszukali też dwie kancelarie radców prawnych oraz siedziby trzech spółek.

Zatrzymani przez CBA usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zarzuty przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu - nadużycia zaufania i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, prania pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o aresztowanie syndyka, a sąd wyznaczył 1,5 mln zł poręczenia majątkowego. Jeśli podejrzany go nie wpłaci - będzie aresztowany na dwa miesiące.

Zaznaczył, że śledztwo CBA prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga dotyczyło przekroczenia uprawnień przez wyprowadzanie pieniędzy z masy upadłościowej. Dotyczy ono również działania na szkodę ośmiu upadłych spółek m.in. właściciela centrum hotelowo-konferencyjnego, przedsiębiorstwa napraw infrastruktury kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale, drukarni i dużej hurtowni papierniczej.

Kaczorek podał, że jeden z badanych wątków dotyczy centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie i niekorzystnej, powodującej szkodę w wielkich rozmiarach, sprzedaży tej nieruchomości.

Wartość przedsiębiorstwa wynosiła co najmniej 31 mln 153 tys. zł, a syndyk doprowadził do jego sprzedaży za mniej niż jedną trzecią tej kwoty - za 9 mln 351 tys. zł. Straty konsorcjum to ponad 21 mln 800 tys. zł - podał.