Jeżeli Prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to KE będzie miała prawo zawiesić refundację środków z tego obszaru - powiedział wiceszef Ministerstwa Rozwoju Jerzy Kwieciński

Chodzi o spełnienie warunków ex ante, czyli warunków wstępnych dot. wykorzystania 3,5 mld euro z UE na inwestycje w gospodarce wodnej.

Niestety, jeżeli Prawo wodne nie zostanie przyjęte przez Sejm do końca czerwca tego roku, to Komisja Europejska będzie miała prawo zawiesić refundację środków z tego obszaru. To jest dla nas oczywiście w tej chwili najpoważniejsze zagrożenie. Liczę na to, że w najbliższych dniach rząd przekaże do Sejmu już ostateczny kształt Prawa wodnego – podkreślił wiceminister. Ocenił, że finalizacja prac nad Prawem wodnym jest "na dobrej drodze".