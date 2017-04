Dane o dochodach budżetu po I kwartale sprawiły, że część analityków zaczęła prognozować wyraźny spadek deficytu. Wg PKO BP, tegoroczna dziura w budżecie może być o 15-20 mld zł niższa od zaplanowanej

Po I kwartale tego roku dochody budżetu z VAT były o 40 proc. wyższe niż przed rokiem – poinformowało Ministerstwo Finansów. Na tej podstawie analitycy PKO BP uznali, że tegoroczny deficyt budżetowy może być znacznie niższy niż zaplanowane w budżecie niemal 60 mld zł.

2/2 Deficyt budżetu centralnego może być w 2017 o 15-20 mld zł niższy niż założone ~60 mld zł. Deficyt sektora fin. publ. wg nas <3% PKB. — Centrum Analiz PKOBP (@Analizy_PKOBP) 13 kwietnia 2017

15-20 mld zł niższy deficyt wynika nie tylko z dobrej ściągalności podatków, ale także z zabiegu, jakiego dokonał resort finansów w ubiegłym roku, kiedy przyspieszył część zwrotów VAT i wypłacił je w grudniu. W efekcie dochody budżetu z tego podatku w grudniu 2016 r. były aż o połowę niższe niż w analogicznych miesiącu roku 2015. Ale ten ruch teraz procentuje.

Dodatkowo – na co zwrócili uwagę analitycy PKO BP w swoim raporcie – na wzrost wpływów z VAT wpływa inflacja. Po marcu wyniosła ona 2 proc. Wzrost cen towarów i usług przekłada się bowiem na zwiększenie wpływów z VAT.

To, że w tym roku nie będzie problemu z deficytem budżetu, było wiadome już praktycznie od początku roku. Już na początku stycznia ekonomiści mBanku na podstawie danych o aktywach rezerwowych NBP, oszacowali, że zysk banku centralnego będzie bliski 10 mld zł. Wprawdzie wynik ostatecznie okazał się nieco niższy, było to 9,2 mld zł, ale to i tak oznacza rekordową wpłatę do budżetu i znaczne ograniczenie potrzeb pożyczkowych. To także bardzo mocno ogranicza ryzyko niewykonania budżetu w roku bieżącym.

Pisaliśmy o tym Rekordowy zysk NBP