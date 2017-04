Blisko 8 mln zł trafi w tym roku poprzez Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy na inwestycje głównie porządkujące okolice byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które będą realizowały samorządy ziemi oświęcimskiej - podał małopolski Urząd Wojewódzki.

Służby prasowe wojewody małopolskiego poinformowały, że celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim modernizacja układu komunikacyjnego w okolicach Muzeum Auschwitz. Mają one na celu także stworzenie warunków właściwej organizacji ruchu turystycznego związanego z edukacją i pielgrzymowaniem do byłego niemieckiego obozu. Realizowały je będą miasto Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, a także województwo małopolskie. Wojewoda Józef Pilch podpisał z nimi umowy.

"Obok Muzeum toczy się normalne życie, choć były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady pozostaje tragicznym symbolem totalitarnych zagrożeń i tragedii II wojny światowej. Funkcjonowanie Pomnika Zagłady w strukturze miasta jest bardzo wymagające. Miasto i jego otoczenie muszą być jednak przygotowane na zaspokojenie potrzeb zarówno zwiedzających, jak i mieszkańców, którzy tam na co dzień żyją i pracują. Zaspokojeniu tych potrzeb służy właśnie Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy" - uważa Józef Pilch.

Wśród inwestycji, które będą realizowane w br., jest m.in. kontynuacja budowy centrum edukacyjno-sportowego przy prowadzonym przez powiat zespole szkół ogólnokształcących mistrzostwa sportowego i technicznych w Oświęcimiu. Miasto Oświęcim zmodernizuje nawierzchnie ulice w rejonie starówki. Rozpoczęta zostanie budowa drogi, która oddali ruch kołowy od drutów byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau. Obecnie przechodzi on w ich bezpośredniej bliskości. Zadanie to zrealizuje gmina Oświęcim.

Każdy z samorządów do inwestycji dopłaca z własnych funduszy co najmniej 20 proc.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r. po konflikcie wokół centrum handlowego nieopodal murów byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które budowała prywatna spółka. Jest skierowany do samorządów rejonu Oświęcimia. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz. Jego celem jest też sprawienie, by Oświęcim był postrzegany nie tylko przez pryzmat obozu koncentracyjnego, ale także miasta, które ma wielowiekową historię.

Od 1997 r. na inwestycje pod auspicjami Programu z budżetu państwa trafiło ok. 103 mln zł. Fundusze te - wraz z wkładem beneficjentów, który wyniósł ok. 75 mln zł - umożliwiły realizację inwestycji o łącznej wartości ok. 178 mln zł. Między innymi zmodernizowany został w znacznym stopniu układ komunikacyjny w Oświęcimiu, a w zaadaptowanych zabytkowych budynkach zlokalizowanych nieopodal byłego obozu Auschwitz I powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Pileckiego.

Pierwszy etap Programu obejmował lata 1997-2001. Rada Ministrów przyjęła później drugą część dokumentu na lata 2002-2006, trzecią - 2007-2011 i czwartą - 2012-2015. W sierpniu ub.r. rząd podjął uchwałę o ustanowieniu piątego etapu. Obejmuje lata 2016-2020.

W V etapie OSPR mają zostać ukończone inwestycje o kluczowym znaczeniu dla dostępności otoczenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau. To m.in. droga do tzw. Judenrampe, czyli torowiska między byłymi obozami, gdzie podczas wojny bieg kończyły transporty z późniejszymi ofiarami obozu, a także przystosowanie znajdujących się tam dawnych magazynów spożywczych dla potrzeb stałej ekspozycji muzealnej przybliżającej historię tego miejsca.

Realizacja inwestycji w V etapie ma kosztować niemal 53,2 mln zł. Z budżetu państwa trafi na ten cel 35 mln zł. Wkład beneficjentów wynosi blisko 18,2 mln zł.

