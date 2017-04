Budowę ok. 500 mieszkań na wynajem w Katowicach sfinansuje spółka BGK Nieruchomości w pilotażu programu Mieszkanie Plus. W czwartek miasto i BGKN podpisały umowę realizacyjną. Mieszkania znajdą się w nowym kwartale nieopodal zabytkowego osiedla Nikiszowiec

W efekcie warsztatów architektonicznych powstała koncepcja zagospodarowania wskazanego przez miasto terenu na tzw. Mrówczej Górce. Pracownia znanego architekta Tomasza Koniora zaproponowała, aby nowe budynki utworzyły tam jeden kwartał wpisujący się w zbliżony do trójkąta kształt działki - nawiązując urbanistycznie do zabudowy Nikiszowca.

BGKN chce zrealizować tę inwestycję w formule "projektuj i buduj". Koncepcja Koniora stanie się więc jednym z dokumentów przetargu, który przeprowadzi powołana do jej realizacji celowa spółka (zawiązana przez BGKN i miejską spółkę Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego). Partnerzy liczą, że będą mieli wykonawcę i zgodę na budowę do końca tego roku. W 2018 r. trwałyby już prace.

Przedstawiciele rządu zwracali uwagę na konsekwencję w działaniach.

To kolejne pozytywne zdarzenie pokazujące, że jeśli w woj. śląskim, w Katowicach, podejmujemy pewne działania, plany, to zaczynamy je realnie realizować - uznał pochodzący z regionu wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Członek zarządu BGKN Bartłomiej Pawlak zaznaczył natomiast, że to pierwsza umowa w programie Mieszkanie Plus na tak dużą realizację.

Przedstawiciele samorządu i koordynatora programu Mieszkaniu Plus akcentowali, że nie wiadomo jeszcze ile dokładnie mieszkań powstanie na Mrówczej Górce, nieopodal Nikiszowca. Teren ten bowiem zostanie potraktowany nietypowo - inaczej niż w większości innych miejsc w kraju, gdzie planowana jest budowa domów wielorodzinnych według wypracowanego w konkursie modelu.

Wskazaliśmy tę lokalizację; jest ona dla nas zbyt cenna ze względów społecznych, historycznych, by czekać na pewien standard. Powiedzieliśmy więc naszym partnerom z BGKN, że przedstawimy im pomysł na zagospodarowanie miejsca - przede wszystkim społeczno-urbanistyczny. Jesteśmy wdzięczni, że dali się namówić, by podejść tu do sprawy nie tylko biznesowo, ale też społecznie – wyjaśniał wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula.