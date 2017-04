Sytuacja w gospodarce jest bardzo dobra, do tego przykładają się też fundusze unijne; nasze szacunki wskazują, że silny wpływ funduszy będzie bardzo wyraźny w inwestycjach w III i IV kwartale tego roku - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński

Zdaniem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, branże, które były w mocnej recesji w zeszłym roku, przede wszystkim branża budowlano-montażowa, wyraźnie w tej chwili zaczynają wychodzić z kryzysu.

Ten efekt wynika z napływu funduszy unijnych, ale jesteśmy również przekonani, że ten boom inwestycyjny w funduszach unijnych pociągnie za sobą również inwestycje w sektorze prywatnym. Nasze szacunki wskazują, że ten silny wpływ zacznie się przekładać pod koniec II kwartału tego roku i będzie bardzo wyraźny w inwestycjach w III i IV kwartale tego roku - podkreślił Kwieciński.

Zwrócił uwagę, że mamy rekordowo niskie bezrobocie, rośnie także eksport.

Sytuacja i w budżecie, i w gospodarce napawa zdecydowanym optymizmem na najbliższe miesiące i na cały ten rok. Mamy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o VAT i również o CIT za pierwszy kwartał. Oczywiście musimy poczekać na kolejne miesiące, ale to są na pewno efekty lepszej polityki państwa w tym obszarze, zarówno zmian prawnych, jak i zmian instytucjonalnych" - mówił wiceminister.

Jak powiedział, jeśli chodzi o wydatkowanie funduszy unijnych, nasz kraj wygląda nieźle na tle całej UE i lepiej niż wyglądaliśmy na koniec zeszłego roku. W pierwszym kwartale tego roku szybciej postępowała realizacja programów krajowych niż programów regionalnych.

Tak samo mamy nadal sporą różnicę w płatnościach w programach krajowych mamy 8 proc., w programach regionalnych mamy 3 proc., więc niewiele tych płatności było zrealizowanych w programach regionalnych. Polska pozostaje liderem wykorzystania funduszy polityki spójności 2014-2020. Środki wypłacone przez Komisję Europejską dla Polski stanowią ponad 35 proc. całej kwoty przekazanej państwom członkowskim w ramach funduszy 2014-2020. Do Komisji Europejskiej przekazaliśmy też wnioski o płatności końcowe dla programów 2007-2013 - głosi informacja prasowa MR.

Jak podano, według stanu na koniec I kwartału 2017 r., Komisja wypłaciła w formie płatności okresowych na rzecz Polski środki w wysokości 3,6 mld euro, co stanowi 35,3 proc. wszystkich wypłaconych dotychczas państwom członkowskim pieniędzy. Jednocześnie jest to 4,6 proc. alokacji dla Polski w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - dodano.

Według resortu beneficjenci złożyli ponad 48,6 tys. wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 293,3 mld zł, z czego 183,8 mld zł (blisko 60 proc. alokacji) to fundusze UE.

Do końca marca 2017 r. podpisano blisko 14,5 tys. umów o wartości 138,6 mld zł - 88,7 mld zł (29 proc. alokacji) to unijne dofinansowanie. Tylko w I kwartale br. zawarto ponad 3,6 tys. umów na kwotę 24,3 mld zł (dofinansowanie UE 15,6 mld zł).

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, to blisko 23 mld zł, w tym unijna dotacja 19 mld zł, tj. 6,2 proc. alokacji. W I kwartale br. wartość wydatków beneficjentów wzrosła o 4,3 mld zł (w tym dofinansowanie UE 3,2 mld zł).

Przyjęty przez rząd Plan certyfikacji środków do KE w 2017 r. oraz zakładany na 2017 r. poziom dofinansowania unijnego w umowach o dofinansowanie w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020, ustala docelowy poziom wydatków kwalifikowalnych, jakie mają zostać certyfikowane do KE na koniec 2017 r. dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych na poziomie 55,1 mld zł. Od początku wdrażania programów 2014-2020 certyfikowano do KE 21,2 mld zł w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, co stanowi 38,5 proc. kumulatywnego celu wydatkowania do końca 2017 r. - podało MR.

PAP, MS