W usługach finansowych klient będzie coraz ważniejszy. Wbrew pozorom w bankowości ta świadomość nie jest jeszcze powszechna

Pod względem stosunku do klienta sektor finansowy w Polsce ma jeszcze sporo do zrobienia. Jerzy Kalinowski, partner w KPMG, mówił podczas panelu „Nowe modele biznesowe w bankowości”, który odbył się podczas drugiego dnia Banking i Insurance Forum, że bankowość do 2025 roku bardzo się zmieni, także Polsce. Według niego, głównym problemem w relacji instytucja finansowa – klient, jest wiarygodność. Jest ona wyzwaniem dla biznesu, także dla banków w Polsce.

Uczestnicy panelu zwrócili uwagę na współpracę z firmami, które mogą je wspierać w rozwoju usług dla klientów. Pojawił się przykład telekomów, które 15 lat temu uważały, że internet jest ich domeną i to one będą robiły na nim świetny interes. Okazało się, że jest inaczej, i rola telekomów stała się całkowicie drugoplanowa.

Bądźmy konserwatywni, ale współpracujmy z firmami fin-tech; przyszłość jest ciekawa, selektywnie będziemy w nią inwestować - zapewniał Marcin Kotarba, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Deutsche Bank Polska. Zwycięzcami są ci, którzy mają kontakt z klientem i potrafią się z nim komunikować.

Polskie banki są w dobrym stanie zarówno pod względem finansowym, jak i zaawansowania technologicznego. Według Jerzego Kalinowskiego, są one świadome wyzwań i nie popełnią błędów telekomów; przezbroją się i będą coraz bardziej nakierowane na klienta.

