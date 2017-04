Trzy osoby z działającej na Mazowszu zorganizowanej grupy przestępczej trafiły do aresztu w związku z zarzutami wyłudzenia podatku VAT na prawie 2,5 mln zł. Śledczy zarzucają im także m.in. pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur i oszustwa kredytowe.

Jak poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa, grupa przestępcza działała od stycznia 2011 roku do stycznia 2015 roku w Mińsku Mazowieckim i Warszawie. Jej członkowie to m. in. księgowe dysponujące dużą wiedzą w zakresie prawa podatkowego. Materiały dowodowe w tej sprawie przez kilka miesięcy gromadzili policjanci z wydziału do spraw walki z przestępczością gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Według śledczych sprawcy wyłudzali podatek naliczony od towarów i usług. W deklaracjach podatkowych VAT podawali nieprawdę, uwzględniając wartości podatku naliczonego wynikającego z podrabianych i poświadczających nieprawdę faktur. Sprawcy poświadczali nieprawdę, podrabiali faktury oraz przelewy bankowe. W ocenie prokuratury, robili to, by uwiarygodnić fikcyjne dokumenty, a także zalegalizować środki pieniężne podchodzące z oszustw. Podrobione faktury dotyczyły robót budowlanych, usług kosmetycznych oraz sprzedaży ekskluzywnego sprzętu kosmetycznego. W wyniku śledztwa zatrzymano cztery osoby: trzy kobiety i jednego mężczyznę. Prokurator przedstawił im kilkadziesiąt zarzutów popełnienia przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT w łącznej kwocie prawie 2,5 mln zł. Zarzucono im także usiłowanie wyłudzenia mienia wielkiej wartości w postaci należności publicznoprawnej tj. podatku VAT w łącznej kwocie prawie 105 mln zł. Podejrzani są również o pranie brudnych pieniędzy, oszustwa kredytowe, udaremnianie egzekucji oraz znieważanie funkcjonariuszy podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Na wniosek prokuratora sąd wobec trzech zatrzymanych osób zastosował areszt. W trakcie przeszukań lokali zajmowanych przez podejrzanych zabezpieczono kilkanaście drogich zegarków o wartości ok. 10 tysięcy złotych każdy, biżuterię oraz złoto. Ponadto ujawniono mienie w postaci mieszkań, garaży, nieruchomości gruntowych, udziałów w spółkach, o łącznej wartości około 8 mln zł.

PAP/ as/

ilp/ brw/