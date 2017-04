Obligatariusze Katowickiego Holdingu Węglowego, godząc się na przesunięcie w czasie terminów wykupu obligacji, zrezygnowali także z 200 mln zł należnych odsetek - poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

Rozmowy z instytucjami finansowymi, które kilka lat temu objęły warte ok. 1,2 mld zł obligacje holdingu, były prowadzone w związku z włączeniem od 1 kwietnia br. kopalń holdingu do Polskiej Grupy Górniczej. W toku rozmów - jak podał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski - banki zgodziły się na odroczenie spłat o dwa lata oraz wydłużenie łącznego okresu wykupu obligacji o pięć lat, rezygnując przy tym z części należnych odsetek.

Banki wydłużyły okres spłaty i zrezygnowały z należnych odsetek, których w tym okresie wydłużenia mogłyby zażądać, przez co per saldo dług zmniejszył się o 200 mln zł - powiedział Tobiszowski w Katowicach.

Początkowo przedstawiciele holdingu, PGG i resortu energii chcieli przekonać banki do konwersji ok. 30-35 proc. zadłużenia holdingu z tytułu obligacji na udziały w powiększonej PGG. Jak mówił w czwartek Tobiszowski, konwersja "była dość blisko", jednak ostatecznie banki - szczególnie podmioty zagraniczne - nie zdecydowały się na takie rozwiązanie, tłumacząc to m.in. standardami korporacyjnymi.

Wierzycielami KHW z tytułu obligacji są: Bank Zachodni WBK SA, Bank BGŻ BNP Paribas SA, PKO BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz niemiecki DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank.

Według wiceministra, ostateczny efekt rozmów z bankami można uznać za zadowalający - resort energii liczył bowiem na konwersję na udziały ok. 200-300 mln zł długu, a udało się uzyskać rezygnację z 200 mln zł należnych odsetek.

Banki nie zeszły z kapitału, ale zrezygnowały z części odsetek - podkreślił wiceminister.

Jego zdaniem przesunięcie terminu rozpoczęcia spłat o dwa lata daje kopalniom oddech i pozwala na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, dzięki którym pozyskają dobry jakościowo, poszukiwany przez odbiorców węgiel - zapewni on przychody i środki na obsługę zadłużenia.

Od początku kwietnia cztery kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego są już częścią Polskiej Grupy Górniczej, dokapitalizowanej przez inwestorów kwotą 1 mld zł. Grupa zatrudnia obecnie ponad 43 tys. pracowników w dziewięciu kopalniach, z których większość to tzw. kopalnie zespolone.

