Agencja Moody’s podwyższyła rating kredytowy PKN Orlen – poinformowała spółka. Powodem poprawy oceny był wzrost wyników finansowych i spadek zadłużenia koncernu

Jak poinformowała spółka paliwowa, agencja Moody’s podniosła rating Orlenu z poziomu Baa3 do Baa2, a także podwyższyła podstawową ocenę kredytową z ba1 do baa3. Jednocześnie agencja podała, że perspektywa wszystkich podwyższonych dzisiaj ratingów jest stabilna.

Z komunikatu Moody’s wynika, że powodem podwyższenia ratingu była poprawa wyników finansowych w latach 2015-2016, która zaowocowała wzrostem wskaźnika EBIDTA (zysk operacyjny przez potrąceniem odsetek, amortyzacji i podatków) z 3,8 mld zł w 2014 r. do 8,7 mld zł w roku 2016. Do tego doszła jeszcze redukcja zadłużenia, wskutek czego stosunek długu do EBIDTA spadł z 4,5-krotności w 2014 r. do 1,1-krotności w roku ubiegłym

Agencja zwróciła uwagę, że na korzyść Orlenu działa pozytywna sytuacja makroekonomiczna, zyski wynikające ze wzrostu dyferencjału (różnicy cen) miedzy ropą typów Brent a Ural, wzrost sprzedaży oraz pozytywne efekty kursowe.