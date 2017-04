Firma Marvel zwolniła indonezyjskiego rysownika komiksów za przemycanie w grafice treści religijnych i aluzji do sprawy gubernatora Dżakarty oskarżonego o bluźnierstwo wobec Koranu. Światowe media widzą sprawę Purnamy jako test tolerancji religijnej w Indonezji.

Indonezyjski rysownik Ardian Syaf został zwolniony za zamieszczenie w swoich pracach z serii "X-Men Gold" nawiązań do sprawy bluźnierstwa wobec Koranu, o które pod koniec ubiegłego roku oskarżono gubernatora Dżakarty Basukiego "Ahokę" Tjahaję Purnamę.

Purnama jest pierwszym chrześcijaninem oraz przedstawicielem chińskiej mniejszości na tym stanowisku.

Zarzuty o bluźnierstwo mają swoje źródła w przemówieniu gubernatora z końca września ub.r. Purnama powiedział wówczas, że jego przeciwnicy oszukiwali wyborców, powołując się na fragment Koranu, który można interpretować w ten sposób, że zabrania muzułmanom zaakceptowania jako przywódcy niemuzułmanina. Nagranie z przemówienia Purnamy wzbudziło sensację w sieci i zachęciło umiarkowanych oraz radykalnych muzułmanów do wyjścia na ulice.

Firma Marvel zarzuciła Syafowi umieszczenie nawiązań do tych wydarzeń na niektórych z ilustracji do nowej serii komiksów o nazwie "X-Men Gold". Rysownik na kostiumie jednego z superbohaterów umieścił napis "QS 5:51" nawiązujący do 51. wersu piątej sury Koranu, której przeinaczenia miał dopuścić się Purnama. Na sąsiedniej ilustracji Syaf dodał od siebie liczbę "212" wkomponowaną jako sklepowy szyld. To z kolei zostało uznane za nawiązanie do daty 2 grudnia, gdy doszło do masowych protestów przeciwko gubernatorowi.

Firma Marvel odżegnuje się od związku z treściami nawiązującymi do indonezyjskich protestów i zapewnia, że dołoży starań, by kontrowersyjne napisy zniknęły z kolejnych wersji publikacji.

W liczącej 258 mln ludności Indonezji, największym muzułmańskim kraju świata, islam wyznaje ponad 87 proc. mieszkańców. Indonezyjczycy mogą wyznawać inne religie, ale ateizm jest zabroniony. Chrześcijanie stanowią 7 proc. społeczeństwa. Ostatnio coraz częściej dochodzi tam do ataków na mniejszości, głównie na chrześcijan.

Druga tura wyborów na gubernatora stolicy Indonezji odbędzie się 19 kwietnia. Rywalem Purnamy, który 15 lutego wygrał pierwsze starcie, jest Anies Baswedan.

