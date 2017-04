1,7 mln ton ziaren kakao sprowadzono w 2016 r. do UE, a z nich robi się czekoladę. Najwięcej surowca do produkcji wyrobów czekoladowych trafiło do Unii w minionym roku z Afryki – poinformował Eurostat. Na czwartym miejscu - w gronie eksporterów wyrobów czekolady – uplasowała się Polska.

Z Wybrzeża Kości Słoniowej do UE sprowadzono 720 tys. ton ziaren kakao, z Ghany 340 tys. ton, z Nigerii 180 tys. ton i z Kamerunu 140 tys. ton.

Jak podaje Eurostat, Unijni producenci czekolady wyeksportowali w opisywanym czasie 2 mln ton tych słodkich wyrobów. Przy czym 80 proc. z nich trafiało do krajów UE. Do największych eksporterów artykułów czekoladowych zaliczane są Niemcy 540 tys. ton wyrobów, Holandia – 270 tys. ton, Belgia 250 tys. ton, Polska 200 tys. ton, Włochy 140 tys. ton i Francja 100 tys. ton.