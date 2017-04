18 kwietnia br. wchodzi w życie tzw. pakiet przewozowy, nakładający obowiązek cyfrowej rejestracji przewozu towarów - przypomina w komunikacie resort finansów. Pakiet ma dać budżetowi ok. 1,4 mld zł dodatkowych wpływów w latach 2017 i 2018.

Ministerstwo Finansów przypomniało w piątkowym komunikacie, że 18 kwietnia 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Wprowadza ona monitorowanie przewozu m.in. paliw płynnych.

Tak zwany pakiet przewozowy ma być narzędziem uszczelniającym system podatkowy, a także określi zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów - zaznacza MF.

W myśl ustawy (przyjętej ostatecznie przez Sejm 9 marca br.) monitorowanie przewozu towarów ma umożliwić rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr, poza paliwami płynnymi, ma dotyczyć przewozu alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. Właśnie te towary najczęściej były przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym.

Ustawa zakłada, że przewóz tych towarów ma być rejestrowany i nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. Kontrolę przewozu towarów mają przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

System monitorowania przewozu towarów będzie obejmował gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewidziano kary pieniężne. Na przykład, jeśli podmiot wysyłający nie dokona zgłoszenia, będzie można na niego nałożyć karę pieniężną w wysokości 46 proc. wartości netto przewożonego towaru, podlegającego obowiązkowi zgłoszenia – nie mniej niż 20 tys. zł. Kary będą obowiązywać także wtedy, gdy towar nie odpowiada danym podanym w zgłoszeniu.

Zgłoszenia mają być przesyłane do rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze.

Ustawa ma być, według wypowiedzi przedstawicieli rządu, kolejnym narzędziem walki z nieuczciwymi firmami i regulacją uzupełniającą tzw. pakiet paliwowy, który wszedł w życie w sierpniu 2016 r. Ma zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi.

W toku prac parlamentarnych opozycja krytykowała ustawę, cytując wypowiedzi przedstawicieli firm transportowych, według których ustawa oznacza śmierć dla wielu z nich. Według parlamentarzystów opozycji ustawa może objąć ok. 150 tys. przedsiębiorstw, bo niska jest ilość paliwa, która wymaga zgłoszenia (500 litrów).

Wiceminister finansów Leszek Skiba zapewniał jednak, że ustawa była konsultowana z firmami transportowymi. Na wniosek organizacji transportowych usunięto na przykład obowiązek posiadania nadajnika GPS przy przewozie towarów.

Mówił, że są dwie główne luki VAT - przewożenie towaru bez dokumentacji i obrót dokumentami bez towarów. Ta ustawa dotyczy zwłaszcza pierwszego mechanizmu wyłudzeń. Przekonywał też, że kierowca nie będzie otrzymywał kary za to, że nie wie, co przewozi, będzie karany tylko za brak numeru zgłoszenia.

Przekonywał, że jeśli dojdzie do zatrzymania ciężarówki-cysterny, dzięki zapisom ustawy sprawdzający będzie w stanie stosunkowo szybko ustalić, czy przewożący jest uczciwy. Jeśli będzie numer zgłoszenia i wszystko się będzie zgadać - kierowca po 5 minutach pojedzie dalej.

Podmiotami zwolnionymi z obowiązków wynikających z ustawy będą także np. polskie siły zbrojne i siły zbrojne państw NATO oraz siły zbrojne uczestniczące w Partnerstwie dla Pokoju.

Według wcześniejszych deklaracji MF, pakiet przewozowy ma przynieść do budżetu dodatkowo prawie 1,4 mld zł wpływów w tym i przyszłym roku. Z kolei w latach 2017-2026 do budżetu państwa powinno wpłynąć ok. 6,5 mld zł z tytułu podatku VAT i akcyzowego.

Od 18 kwietnia zatem, informuje MF w piątkowym komunikacie, "podmioty wskazane w ustawie będą zobowiązane m.in. do przesyłania zgłoszeń do rejestru SENT. Aby przesyłać takie zgłoszenia, uzupełniać je i aktualizować, należy zarejestrować się na portalu PUESC".

14 kwietnia 2017 r. od godz. 15.30 Krajowa Administracja Skarbowa udostępni wersję +produkcyjną+ usługi +e-Przewóz+ na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - zawiadamia MF. Pozwoli to uzyskać i przekazać przewoźnikom numer referencyjny dla przewozu rozpoczynającego się 18 kwietnia 2017 r. od godziny 0.00. Od momentu udostępnienia usługi +e-Przewóz+ wszystkie zgłoszenia za jej pośrednictwem traktowane będą jako wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów ustawy - dodaje resort w komunikacie.

Na podst. PAP