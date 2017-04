Wystarczył jeden tydzień, aby ceny paliw na stacjach odrobiły spadki z blisko miesiąca; za paliwo przed świętami płacimy15 proc. więcej niż przed rokiem – wskazali analitycy paliwowi z e-petrol.pl.

Jak wskazali eksperci z e-petrol.pl, wystarczył tydzień, aby ceny paliw na stacjach odrobiły spadki z miesiąca.

Wyraźnie droższa na światowych giełdach ropa i osłabienie złotówki powodują, że za tankowanie płacimy tyle co w połowie marca - dodali w komentarzu.

Wskazali, że tankując w tygodniu przed świętami za paliwo trzeba zapłacić blisko 15 proc. więcej niż przed rokiem.

Mocno przyczyniły się do tego podwyżki, jakie na stacjach obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Niewielkim pocieszeniem dla kierowców będzie też prognoza na drugą połowę kwietnia - jedyne na co możemy liczyć to wyhamowanie wzrostu cen - ocenili.