W marcu br. podaż pieniądza zmniejszyła się o 1,3 mld zł - podał w piątek NBP. Do zmniejszenia, według banku centralnego, przyczyniły się spadki depozytów i innych zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw oraz niemonetarnych instytucji finansowych. GUS poinformował, że w 2016 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 44 mld 735 mln zł.

Wstępne dane opublikowane w piątek przez NBP wskazują, że w marcu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 1,3 mld zł niższy niż na koniec lutego 2017 r.

Ponadto w marcu br. wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych zwiększyła się o 1,4 mld zł, tj. o 0,2 proc., i wyniosła 712,8 mld zł - dodał bank centralny.

Przyrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych wyniósł 2,5 mld zł, tj. 6,9 proc., do poziomu 39,3 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 0,6 mld zł, tj. o 0,4 proc., do poziomu 173,1 mld zł - poinformował NBP. Obniżyła się natomiast wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw - o 3,7 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 246,7 mld zł oraz wobec niemonetarnych instytucji finansowych o 2,1 mld zł, tj. o 4,4 proc., do poziomu 45,7 mld zł - dodał bank centralny.

Ponadto, według NBP, zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 1,4 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 664,4 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 1,9 mld zł, tj. o 0,5 proc., do 345,7 mld zł, a zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych o 2,8 mld zł, tj. o 4,4 proc., do 66,9 mld zł.

Z kolei zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 0,4 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 226,9 mld zł - poinformował NBP.

GUS poinformował, że w 2016 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 44 mld 735 mln zł. Urząd poinformował ponadto, że łączna dynamika wartości PKB za lata 2011-2016 wyniosła 119,1.

Urząd w piątkowym komunikacie podał, że w 2013 r. deficyt sektora publicznego wyniósł 68 mld 144 mln zł; w 2014 r. 59 mld 991 mln zł; w 2015 r. 46 mld 199 mln zł, a w 2016 r. 44 mld 735 mln zł.

GUS poinformował ponadto, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016 wyniosła 119,1.

Na podst. PAP