Czyste technologie węglowe, zalesianie oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych to główne wątki polskiej ekspozycji na rozpoczynającej się 10 czerwca wystawie Expo w Astanie - powiedział komisarz generalny sekcji polskiej Andrzej Stefański.

Astana Expo 2017 w Kazachstanie potrwa trzy miesiące. Wystawa odbywa się pod hasłem "Energia przyszłości".

Stefański spodziewa się dużego zainteresowania polską ekspozycją; przewiduje, że odwiedzać ją będzie ok. 400 osób dziennie.

"Każda wystawa Expo ma swój temat przewodni. W przypadku Astany tym tematem przewodnim jest Energia przyszłości, czyli troska o bezpieczeństwo energetyczne świata, o efektywność energetyczną. I my nawiązujemy do tej tematyki i na naszej ekspozycji prezentujemy kilka głównych wątków: zalesianie, czyste technologie węglowe oraz rewitalizację" - mówił komisarz generalny dziennikarzom PAP i IAR.

Jak podkreślił, Polska przedstawia się jako kraj pomysłowych ludzi i inteligentnej energii. "Hasło jest sformułowane po angielsku, czyli Poland - creative people, smart energy. Chcemy pokazać się jako ważny uczestnik międzynarodowego dialogu na temat bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej" - wyjaśnił.

"Prezentujemy, że istnieją nowoczesne, czyste, ekologiczne technologie przeróbki węgla. Węgiel jest dla Polski bardzo ważnym źródłem energii, choć jego udział w naszym miksie energetycznym stopniowo się zmniejsza. Również dla Kazachstanu, jak i wielu innych krajów, to jest podstawowe źródło energii" - mówił.

Tłumaczył, że Polska chce pokazać, że trzeba energetykę węglową unowocześniać, czynić ją czystą technologicznie.

"Pokazujemy również kolejne polskie osiągnięcie, którym się chcemy ze światem podzielić i pochwalić - to są nasze osiągnięcia w zakresie zalesiania kraju. Poprzez zalesianie kraju w sposób skuteczny walczymy ze skutkami emisji dwutlenku węgla do atmosfery" - wskazał.

Dodał, że Polska ponadto pokazuje osiągnięcia dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych. "To hasło rewitalizacji w pewien sposób nawiązuje do polskiej kandydatury do organizacji Expo w 2022 roku w Łodzi. I hasłem tej wystawy jest City reinvented. Czyli chcemy pokazać, że Łódź już jest organizmem, który podlega rewitalizacji i że odbywa się to z sukcesem, a Polska jest gotowa podzielić się swymi pozytywnymi doświadczeniami w zakresie rewitalizacji z całą globalną społecznością" - wyjaśnił Stefański.

Komisarz generalny sekcji polskiej Andrzej Stefański przypomniał, że są dwa rodzaje wystaw Expo: wystawy światowe, gdzie kraje budują swoje własne pawilony, oraz wystawy międzynarodowe - gdzie pawilony buduje organizator. W Astanie przestrzeń na polską ekspozycję zapewnia strona kazachstańska.

Stefański w lutym przejął od strony kazachstańskiej dwukondygnacyjny pawilon o powierzchni 400 m kw. na parterze i 400 m kw. na pierwszym piętrze. Wykonawcą polskiej ekspozycji jest firma Expo Mazury. "Jest już obecna w Astanie i prowadzi prace przygotowawcze do wykonania ekspozycji" - przekazał.

Wskazał, że wielkość pawilonów narodowych jest różna. "Ta nasza powierzchnia (...) to jest jedna z większych ekspozycji na Expo" - dodał.

Podkreślił też, że szacuje się, iż Expo w Astanie w ciągu 93 dni odwiedzi 5 mln osób. "I my na podstawie udziału Polski w poprzednich Expo spodziewamy się dziennie 4 tys. osób, czyli przeciętnie w ciągu godziny 400 osób. To jest dużo" - zaznaczył.

PAP/ as/