Największy polski park narodowy - Biebrzański - oraz największy litewski - Dzukijski Park Narodowy będą się wspólnie promować jako miejsca atrakcyjne dla turystyki ornitologicznej i ekoturystyki. M.in. po to, by podglądać rzadkie gatunki ptaków, rokrocznie nad Biebrzę przyjeżdża wielu turystów, także fotografów.

Oba parki oraz Litewskie Stowarzyszenie Ornitologiczne rozpoczęły wspólny projekt, w ramach którego przewidziano m.in. szkolenia dla kwaterodawców nad Biebrzą i w rejonie Dzukijskiego PN, wydanie przewodników i innych publikacji o tym, jak korzystać z przyrody na obszarze chronionym i jej nie szkodzić. Powstanie m.in. mapa szlaków przyrodniczych "Biebrza Ptasi Raj" oraz "Kalendarz Ptasi Raj".

"Mamy nadzieję, że materiały, zajęcia i szkolenia dadzą dużo korzyści przyrodzie, zwiedzającym oraz obsługującym ruch turystyczny" - poinformowała PAP Beata Głębocka z Biebrzańskiego Parku Narodowego. "Mamy jeszcze prawdziwą przyrodę i chcemy ją udostępniać w sposób odpowiedzialny i odpowiedzialnym turystom. Chcemy chronić regionalne dziedzictwo przyrodnicze, a jednocześnie dzięki niemu rozwijać turystykę zrównoważoną i ornitologiczną" - dodała.

Wartość całego projektu to ok. 960 tys. euro, z czego 815 tys. euro to dotacja z UE z programu Interreg Litwa-Polska (w Biebrzańskim PN to kwota 307 tys. euro). Pieniądze pomogą również zorganizować wiele pikników, targi smaków pogranicza, warsztaty przyrodnicze i wyjazdy studyjne dla uczniów i nauczycieli, przewodników turystycznych, kwaterodawców, samorządowców. We wrześniu odbędą się kolejne mistrzostwa w koszeniu łąk bagiennych dla przyrody.

4 czerwca przed Centrum Edukacji Biebrzańskiego Parku Narodowego zaplanowano piknik edukacyjny "Poznaj Ptaki na Green Velo". Green Velo to szlak rowerowy, który powstał w ostatnich latach w pięciu województwach Polski wschodniej. W ramach pikniku będzie można pojechać na wycieczkę rowerową z ornitologiem.

Projekt potrwa do końca września 2018 r.

W 2016 r. Biebrzański Park Narodowy odwiedziło 36,2 tys. turystów. Biebrzański PN to m.in. ostoja takich rzadkich gatunków ptaków, jak: wodniczki, bataliony czy orliki grubodziobe. Wiosną i jesienią nad Biebrzą można obserwować ptaki odpoczywające w trakcie migracji. Podziwiać wtedy można liczące tysiące sztuk stada np. dzikich gęsi.

PAP/ as/