Polska firma opatentowała w całej Unii Europejskiej specjalne technologie ograniczające wchłanianie wody przez tkaniny oraz gwarantujące ochronę przed plamami. Dzięki rodzimemu wynalazkowi Cleanaboo i Cleanaboo+ coraz więcej rodzin w Polsce i za granicą cieszy się meblami, na których nie zostają zabrudzenia z czekolady czy tuszu, a plamy z wina czy kawy czyści zwykła chusteczka.

Technologia Cleanaboo

Sposób na zachowanie czystości tkanin? W przypadku mebli wypoczynkowych, rozwiązanie jest bardzo proste, wystarczy wybrać meble obite tkaniną w Cleanaboo. Technologia ta powstała w krakowskiej firmie Toptextil i w znacznym stopniu ogranicza wchłanianie płynów. Rozlana ciecz formuje się w krople i nie przenika do wnętrza tkaniny. W efekcie minimalizuje to ryzyko zniszczenia mebla poprzez ślady po sokach, kawie czy winie. Przy minimalnej pielęgnacji mebel wygląda jak nowy przez lata. Żeby usunąć rozlany płyn z tkaniny wystarczy za pomocą papierowego ręcznika lub ściereczki, kilkoma ruchami zetrzeć ciecz z tkaniny. I gotowe! Po plamie nie będzie ani śladu.

Technologia Cleanaboo+

Cleanaboo+ to druga, rozszerzona wersja technologii firmy Toptextil. To idealne rozwiązanie do rodzinnego salonu pełnego bawiących się dzieci i leniuchujących zwierzaków. Nie daje ona gwarancji tego, że plamy w ogóle nigdy nie powstaną, ale za to daje pewność, że za pomocą wilgotnej ściereczki uda się je skutecznie zlikwidować. Cleanaboo+ to profesjonalna ochrona przed plamami. Nie tylko chroni tkaniny przed rozlanymi płynami, ale również zabezpiecza przed śladami po długopisach, kredkach czy czekoladzie. Przędza, z której produkuje się tkaniny w technologii Cleanaboo+ zapezbieczona jest specjalną warstwą ochronną. Dzięki temu w łatwy sposób można pozbyć się plam, które do tej pory były określane mianem uciążliwych i ciężko usuwalnych.

Uznane w Polsce i Unii Europejskiej

Nasz kraj jest w światowej czołówce producentów mebli. Polskie firmy stale szukają innowacji i praktycznych rozwiązań, aby jak najwięcej osób wybierało właśnie rodzime produkty. Innowacyjne technologie Cleanaboo i Cleanaboo+, opatentowane w Polsce i w UE, ułatwiają zachowanie porządku milionom użytkownikom mebli tapicerowanych na całym świecie.