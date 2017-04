Liczba upadłości firm ogłoszonych w marcu br. wyniosła 42, tj. tyle samo, ile w poprzednim miesiącu i o 30% mniej niż w marcu 2016 r., wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w marcu 2017 r. ogłosiły upadłość 42 przedsiębiorstw podobnie jak przed miesiącem oraz o 30% mniej niż w marcu 2016 r. W marcu 2017 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie mazowieckim (1,1%), natomiast najniższe w województwie warmińsko-mazurskim (0,27%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce w po marcu uległo zmniejszeniu do poziomu 0,8% z notowanego przed miesiącem 0,81%, przed rokiem w marcu wynosiło ono 0,95% - czytamy w komunikacie.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (kwiecień 2016 r. - marzec 2017 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 580 przedsiębiorstw. Suma upadłości po marcu 2017 r. w ciągu miesiąca uległa obniżeniu o 3% (598 upadków). Przed rokiem, w marcu 2016 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 691, podało KUKE.

Korporacja przypomniała, że przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w 2017 r. do poziomu 3,7% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,4% prognozuje, że w bieżącym roku upadnie około 600 firm, stanowi to zbliżony poziom do poziomu upadłości z 2016 r.

ISBnews, MS