Obecnie w Polsce 16,5 tys. osób prowadzi pojazdy kolejowe, ale przez najbliższe 5 lat prawie 4,5 tys. maszynistów osiągnie wiek emerytalny - podał Urząd Transportu Kolejowego

Warto zostać maszynistą. Nie dość, że to bardzo ciekawy zawód, to dochodzi argument czysto materialny - zarobki doświadczonych maszynistów przekraczają średnią pensję krajową. Powoli odradza się szkolnictwo kolejowe w Polsce. Zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby pracować na kolei, aby skorzystali z oferty techników z klasami kolejowymi i kontynuowali naukę na specjalnościach kolejowych uruchamianych na uczelniach wyższych - powiedział prezes UTK Ignacy Góra.

Na początku 2017 r., zgodnie z danymi przekazanymi przez przedsiębiorstwa kolejowe za pomocą aplikacji rejestr maszynistów, na stanowisku związanym z prowadzeniem pojazdu kolejowego pracowało ponad 16,5 tys. osób. Zdecydowana większość posiadała uprawnienia maszynisty pojazdu trakcyjnego. W związku z niekorzystną strukturą demograficzną maszynistów UTK spróbował określić zapotrzebowanie na maszynistów w najbliższym czasie. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez przewoźników w 2019 r. potrzebnych będzie 18 tys. maszynistów, podano także.

W 2016 r. ponad połowa maszynistów miała ponad 50 lat. W kolejnych latach możliwość przejścia na emeryturę uzyska ponad 700 osób rocznie. Najwięcej maszynistów - prawie 950 - będzie mogło odejść w 2020 r. W ciągu najbliższych 5 lat prawie 4,5 tys. maszynistów będzie mogło odejść z zawodu na emeryturą. Prawdopodobnie część z nich pozostanie w zawodzie ze względu na duże zapotrzebowanie. Pracować będą mogli jedynie ci, którzy nadal będą spełniać wymagania zdrowotne. Jednak ich odejście z zawodu jest nieuniknione. Dlatego w najbliższych latach na rynku będzie gwałtowne zapotrzebowanie na nowych maszynistów. Szczególnie, że przewoźnicy pasażerscy przewidują wzrost przewozów - czytamy dalej.

By zostać maszynistą, należy spełnić kilka wymagań. Pierwszy etap to zdobycie licencji maszynisty wydawanej przez prezesa UTK. Do jej uzyskania trzeba odbyć szkolenie, zaliczyć pozytywnie badania lekarskie i psychologiczne oraz zdać egzamin w ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów. Osoby, które np. ukończą technikum w zawodzie technik transportu kolejowego lub technik elektroenergetyk transportu szynowego, są zwolnione z obowiązku szkolenia i mogą eksternistycznie podejść do egzaminu.

Drugi etap to zdobycie świadectwa maszynisty. Kandydat na maszynistę powinien zatrudnić się u przewoźnika lub zarządcy infrastruktury. Zostanie wtedy skierowany na półtoraroczne szkolenie. Później potrzebne są kolejne badania lekarskie i zdanie egzaminu ze znajomości infrastruktury kolejowej i taboru.

ISBnews, MS