Bloki dwóch ponad 300-metrowych wycieczkowców zbuduje Stocznia Crist z Gdyni dla światowego potentata w budowie statków pasażerskich STX France. Budowane jednostki mogą zabrać na pokład ponad 5700 pasażerów i 1500 członków załogi.

Kontrakt stoczni Crist na budowę bloków dwóch ponad 300-metrowych wycieczkowców (typu cruizer) dla STX France, światowego potentata w budowie statków pasażerskich, jest kolejnym dla francuskich firm.

W stoczni w Gdyni w ostatnich latach powstała samopodnośna barka Zourite, która jest wykorzystywana podczas budowy drogi nad brzegiem morza wokół wyspy Reunion. Obecnie dobiega końca budowa pływającego doku, który będzie wykorzystany podczas budowy osiedla apartamentowców na wodzie w Księstwie Monako.

Tomasz Wrzask ze stoczni Crist SA poinformował, że stocznia podpisała kontrakty z firmą STX France na konstrukcję modułów dla dwóch ponad 300-metrowych wycieczkowców.

Budowane jednostki z serii Meraviglia mogą zabrać na pokład ponad 5700 pasażerów i 1500 członków załogi. Całkowita wartość każdego statku szacowana jest na 1,5 mld euro - czytamy w komunikacie. Wrzask wyjaśnił, że przedmiotem dwóch kontraktów jest m.in. w pełni wyposażony blok pływający o długości 125 metrów. Masa tylko tego fragmentu to blisko 6 tys. ton, co pokazuje skalę wielkości tych projektów - zaznaczył.

Prezes Crist Ewa Kruchelska nie ukrywa, że stocznia liczy na stałą współpracę z francuską stocznią. Jak powiedziała, "nasi partnerzy otrzymali wieloletnie kontrakty na wykonanie serii cruiserów, więc i Crist miałby w tym okresie zapewnione zlecenia".

STX France, to stocznia w Saint Nazaire, czołowy europejski producent wielkich statków pasażerskich typu cruizer, mająca w swoim portfolio m.in. France, Queen Mary 2, Oasis of the Seas i Allure of the Seas.

Stocznia Crist, jedna z największych w Polsce, została utworzona w 1990 r. przez dwóch inżynierów budowy okrętów: Ireneusza Ćwirko i Krzysztofa Kulczyckiego. Dotąd zbudowała ponad 360 różnej wielkości jednostek. Firma współpracuje z armatorami i stoczniami z Polski, Holandii, Norwegii, Danii, Niemiec, Islandii i USA.

W 2010 r. Crist kupiła z zasobów mienia dawnej Stoczni Gdynia suchy dok, największą w rejonie południowego Bałtyku suwnicę oraz tereny do prefabrykacji kadłubów. W 2013 r. w spółce niespełna 30 proc. udziałów objęła Agencja Rozwoju Przemysłu poprzez Mars Fundusz Inwestycyjny. Fundusz jest właścicielem 35 proc. akcji stoczni Crist, pozostałe 65 proc. akcji należy do twórców stoczni.

SzSz(PAP)