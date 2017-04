Polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości 15 mld zł w I kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 12,7% r/r, podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL). Najczęściej firmy finansowały pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (w strukturze rynku transakcje te stanowią 44,6%), środki transportu ciężkiego (28,2%), maszyny i urządzenia liczone łącznie z IT (25,7%)

Wyniki, jakie branża leasingowa odnotowała na początku 2017 r. są dobrym prognostykiem na nadchodzące kwartały. 12,7% wzrost oraz wartość nowych kontraktów na poziomie 15 mld zł, pozwalają oczekiwać w kolejnych miesiącach roku coraz wyższego poziomu inwestycji MŚP, realizowanych przy udziale leasingu - powiedział przewodniczący komitetu wykonawczego Związku Polskiego Leasingu Andrzej Krzemiński, cytowany w komunikacie.

W pierwszym miesiącach br. sektor leasingowy osiągnął dwucyfrowe dynamiki w większości raportowanych przez ZPL kategorii aktywów.

19,7% to dynamika rynku w zakresie łącznego finansowania pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony. Wartość nowych kontraktów dotyczących finansowania pojazdów lekkich wyniosła w omawianym czasie 6,7 mld zł. Jeszcze wyższy, bo niemal 23% wzrost był udziałem finansowania maszyn i urządzeń liczonych razem z IT. Łączna wartość nowych kontraktów na poziomie 3,9 mld zł została osiągnięta m.in. dzięki wysokiemu poziomowi finansowania maszyn rolniczych i budowlanych - czytamy.

Według ZPL, w I kw. br. po raz pierwszy od roku zwiększyło się finansowanie maszyn i innych urządzeń, jak również nieruchomości. W przypadku tej ostatniej kategorii rynek odnotował 76,5% wzrost poziomu finansowania.

Ujemna, -4,2% dynamika, przy wartości nowych kontraktów na poziomie 4,2 mld zł, odnosi się do finansowania przez branżę leasingową środków transportu ciężkiego w I kw. 2017 r. Firmy leasingowe od lat finansują m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego. Dane ZPL pokazują, że w pierwszych miesiącach roku, na ujemną dynamikę segmentu transportu ciężkiego, wpływ miały wyniki w zakresie finansowania pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, autobusów oraz samolotów - czytamy dalej.

ZPL kwartalnie realizuje badanie koniunktury branży leasingowej. Badanie jest przeprowadzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL. Dane dotyczą oceny mijającego okresu oraz trendów w kolejnym kwartale. II kwartał to czas, kiedy według badanych firm, poprawi się aktywność rynkowa, w zakresie liczby i wartości wpływających wniosków (odpowiednio 77% i 88% - łączne wskazania: wzrost i istotny wzrost). Na podobnym poziomie, pozostaną zatrudnienie oraz liczba rozwiązywanych umów.

Badane przez ZPL firmy, W II kw. 2017 r., oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup środków trwałych, przy czym zdecydowania najlepsze perspektywy rysują się dla finansowania środków transportu ciężkiego, pojazdów lekkich oraz maszyn i IT. Także w przypadku finansowania nieruchomości, respondenci oczekują wzrostu produkcji - podsumowano w materiale.

ISBnews, MS