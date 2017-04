Rolnikom z tytułu płatności bezpośrednich za rok 2016 wypłacono ponad 13 mld zł, co sanowi ok. 88% całkowitej kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Płatności końcowe otrzymało ponad 1,2 mln rolników (ponad 89% wszystkich ubiegających się o płatności bezpośrednie za 2016 r.).

W kampanii roku 2016 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,351 mln rolników. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wynosi ok. 14,8 mld zł. Od 17 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. płatności były wypłacane w formie zaliczki. Zaliczki zostały zrealizowane dla ponad 1,33 mln rolników, co stanowi 98,5% ubiegających się o przyznanie płatności bezpośrednich, a wypłacona kwota zaliczek wyniosła ok. 9,67 mld zł. Z dniem 1 grudnia 2016 r. rozpoczęto realizację końcowych płatności bezpośrednich - czytamy w komunikacie.