Sprzedaż cementu w Polsce wyniesie w tym roku 16,1 mln ton, o 2,5 proc. więcej niż w ub.r. W 2018 r. sięgnie 17 mln ton - szacują eksperci. A każde euro zainwestowane w produkcję cementu pozwala wygenerować 2,8 euro w innych gałęziach gospodarki.

Według szacunkowych danych Stowarzyszenia Producentów Cementu w 2016 r. sprzedano 15,7 mln ton cementu, czyli 2 proc. więcej niż w 2015. To trzeci rok z rzędu, w którym branża odnotowała wzrosty sprzedaży. Prognoza na 2017 przewiduje wzrost sprzedaży cementu w Polsce do 16,1 mln ton, o 2,5 proc. więcej niż w 2016 roku.

Sprzedaż cementu w Polsce w 2018 roku może osiągnąć 17 mln ton - szacuje prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Bohdan Wyżnikiewicz.

Wyżnikiewicz zauważył, że prognozy na najbliższe lata są dobre.

Będziemy powoli pięli się w górę. Będą pieniądze z nowej perspektywy finansowej z Unii Europejskiej, ruszają programy rządowe, przewidziane są różne programy budownictwa mieszkaniowego (m.in. program Mieszkanie plus - PAP). To wszystko razem pozwoliło nam opracować prognozę wzrostu sprzedaży cementu do 17 mln ton w roku 2018 - tłumaczył Wyżnikiewicz. Przemysł cementowy ma ogromne znaczenie dla gospodarki narodowej. Jedno euro zainwestowane w naszej branży pozwala na wygenerowanie 2,8 euro w innych gałęziach gospodarki - powiedział Andrzej

Ptak, prezes SPC. Dodał, że branża to solidny podatnik, który do kasy państwowej odprowadza każdego roku ok. 1,5-1,7 mld złotych.

Branża cementowa zatrudnia 4 tys. ludzi, w zakładach współpracujących pracuje kolejnych ok. 25 tys. ludzi. Moce produkcyjne cementowni w Polsce sięgają 22-24 mln ton rocznie.

Jednym z najważniejszych odbiorców cementu jest budownictwo - powiedział dyrektor biura zarządu SPC Jan Deja.

Cement używany do konstrukcji mieszkaniowych to ok. 15 proc. całej sprzedaży - zaznaczył. "Kolejne kilkanaście procent sprzedaży trafia do budownictwa kubaturowego (biurowce, hotele, szkoły itd.). Dodał, że powszechnie niedoceniane są remonty, a "cement używany do tych celów to 20 procent sprzedaży".

Na podst. PAP