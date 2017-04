2 maja w kilku ogólnopolskich sieciach handlowych zaplanowano protest przeciwko warunkom pracy – poinformował przewodniczący krajowej sekcji pracowników handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara. W akcję tzw. strajku włoskiego włączą się m.in pracownicy Biedronki

W akcję tzw. strajku włoskiego włączą się m.in pracownicy Biedronki. "Protest ma doprowadzić do rozmów i negocjacji. Chodzi nam o płace i warunki pracy" - powiedział PAP Piotr Adamczyk, przewodniczący NSZZ Solidarności pracowników Biedronki.

Wyjaśnił, że "obecnie jest zbyt niski poziom zatrudnienia i pracownicy mają do wykonania zbyt dużo obowiązków". Dlatego też zdecydowali o pracy 2 maja w zgodzie "z wszelkimi przepisami prawa i bhp" - podkreślił Adamczyk.

W akcję w trybie "strajku włoskiego", zamierzają włączyć się także pracownicy Biedronki, należący do związków WZZ Sierpień 80 oraz NSZZ Solidarność 80. "Łącznie do związków należy około 4 tys. osób" - wyliczył Adamczyk. Nie określił jednak, ile załogi sieci Biedronka włączy się w protest. Dodał, że Biedronka zatrudnia ok. 56 tys. ludzi.

Bujara powiedział, że protest ma szerszy wymiar. "Wezmą w nim udział pracownicy kilku sieci sklepów zagranicznych i jedna sieć polska. Nie wymienię nazw sieci, bo ich dyrekcje, czy też właściciele, przez blisko dwa tygodnie, pozostałe do protestu, mogliby podejmować próby zastraszania pracowników, aby nie brali udziału w proteście" - dodał Bujara.

Poinformował, że jeszcze w tym tygodniu zostanie wydany oficjalny komunikat nt. protestu.

Przedstawiciel biura prasowego Biedronki powiedział we wtorek PAP, że firma prowadzi "stały i otwarty dialog z organizacjami związkowymi i przedstawicielami pracowników w formule wypracowanej wspólnie przez ostatnie lata. Nie chcemy komentować wypowiedzi przedstawicieli związków zawodowych w mediach".

Podkreślił, że, "że Biedronka od lat sukcesywnie podnosi wynagrodzenia pracowników. Naszym celem jest to, by pakiet wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych oferowany pracownikom Biedronki był zawsze konkurencyjny na tle branży, dlatego regularnie dokonujemy przeglądu sytuacji na rynku i wprowadzamy modyfikacje. W ciągu ostatniego roku firma Jeronimo Martins Polska podniosła wynagrodzenia trzykrotnie: od 1 kwietnia 2016 r., od 1 października 2016 r. i od 1 kwietnia 2017 r. Na ostatnich podwyżkach skorzysta co najmniej 80 proc. pracowników".

PAP, sek