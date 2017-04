Tauron oferuje swoim klientom nowe usługi serwisowe. Do Elektryka 24H, Serwisanta 24H, GazPomocy 24H i Serwisanta Gazowego 24H dołączyły usługi PLUS

Tauron zdecydował się na zmiany w strukturze firmy. W jednym miejscu skoncentrowano zarządzanie obszarami klienta i wsparcia korporacyjnego, za które odpowiada teraz w zarządzie wiceprezes Kamil Kamiński.

Chcemy być firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów. Aby to osiągnąć potrzebne jest pełne zorientowanie organizacji na ich potrzeby. Grupa Tauron, po wdrożeniu nowego modelu biznesowego, konsekwentnie staję się taką właśnie organizacją - podporządkowaną klientom, wokół których budowana jest wartość marki – podkreśla Kamil Kamiński.

Dodatkowym elementem, wynikającym ze strategii koncentrującej się na kliencie, jest poszerzenie oferty usług, jakie firm oferuje klientom. Dotychczasowe pakiety zostały wzbogacone o usługi szklarza, ślusarza i hydraulika.

Wybór akurat tych trzech specjalistów poprzedzono analizą rynku usług serwisowych w Polsce. Rynek potwierdził, że to właśnie interwencje tych fachowców są najczęściej zamawiane przez klientów. W ramach usług Serwisant 24H PLUS i Serwisant Gazowy 24H PLUS klienci mają zapewnioną pomoc hydraulika, który pomoże w przypadku awarii wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Wsparcie ślusarza w razie uszkodzenia zamków drzwi zewnętrznych oraz pomoc szklarza w przypadku uszkodzenia szyb w oknach zewnętrznych.

Ponadto w nowych pakietach klienci mają możliwość skorzystania z usług dostępnych już w ofercie koncernu od dawna. Prąd z Serwisantem 24H PLUS łączy atrakcyjną cenę energii elektrycznej z usługą naprawy instalacji elektrycznej oraz sprzętu ADR, RTV, PC lub urządzeń biurowych. Usługą oferowaną na podobnych warunkach jest Gaz z Serwisantem Gazowym 24H PLUS. Dotyczy naprawy instalacji i urządzeń gazowych.

Postawiliśmy na dalsze poszerzanie zakresu oferty z linii Serwisant 24h, ponieważ dane wskazują, że z usług serwisowych Taurona klienci korzystają wielokrotnie częściej niż z podobnych tego typu ofert dostępnych na rynku. Nowa, bogatsza oferta potwierdza, że Tauron potrafi oferować klientom takie produkty i usługi, które są im naprawdę potrzebne i przydatne w codziennym życiu – Grzegorz Lot, wiceprezes zarządu Tauron Sprzedaż.

Zarówno Prąd z Serwisantem 24H PLUS, jak i Gaz z Serwisantem Gazowym 24H PLUS funkcjonują w dwóch wersjach. Jeden wariant przeznaczony jest dla klientów z gospodarstw domowych, drugi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowym atutem oferty z PLUSEM jest możliwość uzyskania przez klientów indywidualnych bonusu, który zmniejszy rachunek za prąd. Klient, który wybierze Prąd z Serwisantem 24H PLUS może uzyskać do 30 zł zwrotu za prąd. Kto skorzysta z Serwisanta Gazowego 24H PLUS otrzyma bonus w wysokości nawet 25 zł. Korzyści można sumować. Wybór innych usług i produktów również wiąże się z uzyskaniem „Zwrotu za prąd”. Można zyskać nawet 760 zł w ciągu roku.