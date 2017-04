Fuzja operacyjna PKO Leasing i Raiffeisen Leasing Polska zaplanowana jest na koniec listopada br., zaś 28 kwietnia zostanie sfinalizowana fuzja prawna, w wyniku której na rynku pozostanie połączony podmiot pod nazwą PKO Leasing. Celem na ten rok jest wzrost aktywów finansowanych leasingiem do 8,5 mld zł i utrzymanie pozycji lidera, poinformował Andrzej Krzemiński, desygnowany na prezesa PKO Leasing po fuzji prawnej

Planujemy, że 28 kwietnia zostanie połączona firma Raiffeisen Leasing Polska z PKO Leasing poprzez włączenie Raiffeisen Leasing Polska do struktury PKO Leasing. Stworzymy przedsiębiorstwo pod nazwą PKO Leasing. W tym dniu znika marka Raiffeisen Leasing Polska. To, co łączymy, to dwie firmy o różnych historiach, ale o szalenie komplementarnym modelu generowania przychodów- powiedział Andrzej Krzemiński, desygnowany na prezesa PKO Leasing po fuzji prawnej.

Prezes poinformował, że fuzja operacyjna jest planowana na koniec listopada 2017 r.

Prowadzimy prace dotyczące ujednolicania m.in. bazy produktowej, procesów. Według dzisiejszych planów, powinniśmy połączyć systemy komputerowe w ostatnich dniach listopada - powiedział prezes.

Wolumen finansowania leasingiem w PKO Leasing wyniósł 4 mld zł, zaś RLPL sięgnął 3,7 mld zł w 2016 roku. Liczba klientów PKO Leasing sięgnęła 53 tys., zaś klientów RLP 29 tys. na koniec ub. roku.

Łączymy dwie różne organizacje o zbliżonej wielkości biznesu, które łącznie finansują po ok. 4 mld zł aktywów rocznie. Plan na ten rok wynosi 8,5 mld zł w połączonych firmach, więc zakładamy wzrost. Na pewno będziemy się starali przodować na rynku pod względem produktów, procesów oraz technologii. Branża jest konkurencyjna i wymusza duży postęp intelektualny i technologiczny. Mamy ogromne szanse na to, by stworzyć lidera na rynku w dużej liczbie kryteriów. Moim zadaniem i moją ambicją jest, by ta firma nie opuściła nigdy pozycji nr 1 na rynku. Pozycja ta wiąże się z aspiracjami PKO BP. Na pewno nie będziemy zapominali o tym, że jednym z założeń jest oczekiwany zwrot z kapitału. Nr 1 tak, ale na pewno nie kosztem rentowności – powiedział Krzemiński.

Krzemiński poinformował, że po I kw. br. PKO Leasing i RLPL uplasowały się na 1. miejscu na rynku pod względem wielkości aktywów sfinansowanych leasingiem. Wartość sprzedaży połączonych podmiotów wyniosła 1 925 mln zł w I kw.

Rynek leasingu, według projekcji Związku Polskiego Leasingu, powinien zakończyć ten rok ze wzrostem na poziomie 17% r/r. Działamy na rynku wzrostowym, ale też i bardzo konkurencyjnym - powiedział prezes.

Krzemiński poinformował dziennikarzy, że pod koniec br. PKO Leasing przedstawi strategię, która będzie zawierała również cele finansowe. Przewodniczący rady nadzorczej PKO Leasing Jakub Papierski poinformował, że PKO BP podtrzymuje założenia, które towarzyszyły transakcji, zawartej w ub. roku.

Integracja nastąpi od 1 maja. Widzimy już, że ta fuzja przyniesie więcej profitów, niż planowaliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszych miesięcy współpracy i kontrybucji biznesowej do wyniku całej grupy. Połączone firmy już dziś odpowiadają za ok. 13% rynku leasingu w Polsce. To przyjmujemy jako początek dalszej ekspansji - powiedział Papierski podczas konferencji.

PKO BP poinformował 3 listopada 2016 r., że podpisał (jako gwarant) umowę z Raiffeisen Bank International (RBI) umowę zakupu 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) na rzecz PKO Leasing. Uzgodniona w transakcji cena za 100% akcji w RLPL wynosiła 850 mln zł. Jednorazowe koszty integracji zostały oszacowane na kwotę poniżej 20 mln zł.

Bank informował też wówczas, iż spodziewa się, że transakcja sprzedaży przez Raiffeisen Bank International (RBI) 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska na rzecz PKO Leasing przyczyni się do wzrostu zysku netto o 62 mln zł w tym roku, 90 mln zł w 2017, 108 mln zł w 2018 i 121 mln zł w 2019 r.

Oczekiwany wzrost wskaźnika EPS PKO BP w związku z transakcją to w kolejnych latach okresu 2016-2019 odpowiednio: +2,3%, +3,4%, +3,7% i +3,9%. Oczekiwany zwrot z inwestycji (ROI) ma się w tym okresie ukształtować na poziomie odpowiednio 7,3%, 10,6%, 12,8% i 14,2%.

We wrześniu ub. r. PKO BP złożył wiążącą oferty nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RBPL) od Raiffeisen Bank International (RBI) i zawarł porozumienie o prowadzeniu negocjacji na zasadzie wyłączności.

ISBnews, MS