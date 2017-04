Ministerstwo Finansów uwzględniło w projekcie aktualizacji programu konwergencji podwyższenie kwoty wolnej od podatku w kolejnych latach, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. Dokument nie odnosi się jednak do kwestii ewentualnego obniżenia podatku VAT, dodał.

Kwota wolna od podatku powinna rosnąć i to zostało zapisane w programie konwergencji. Nie ma natomiast decyzji dotyczącej stawki VAT, stąd nie zostało to zawarte w tym dokumencie - powiedział Skiba podczas konferencji prasowej.

Według niego, w dokumencie w części dotyczącej ryzyk zostały zapisane informacje odnoszące się do Brexitu i ewentualnego wpływu tego procesu na nasz kraj.

Nie widzimy jeszcze na razie przyspieszenia w wynagrodzeniach. One rosną, ale nie powyżej wydajności w gospodarce. Jeśli by one były wyższe od wydajności, to byłyby kłopoty z konkurencyjnością gospodarki - zauważył także wiceminister.