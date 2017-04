PKP Polskie Linie Kolejowe chcą podpisać w tym roku umowy na realizacje kontraktów o wartości ponad 20 mld zł. Łącznie z już zawartymi umowami, PLK planują, że rok 2017 zakończą z portfelem umów wartych 27-28 mld zł - poinformował prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Wartość podpisanych umów z poprzedniego roku to około 7 mld zł. Za ten rok mamy już prawie 5 mld zł podpisanych kontraktów. Do końca czerwca planujemy jeszcze podpisać kontrakty o wartości przekraczającej 5 mld zł. Do końca roku tych podpisanych umów będzie za jeszcze następnie 10 mld zł, czyli w tym roku na pewno przekroczymy 20 mld zł w podpisanych umowach - powiedział Merchel w środę dziennikarzom.

Biorąc pod uwagę projekty, które już mamy w toku, to będziemy mieli na koniec roku w granicach 27-28 mld zł projektów w realizacji - dodał Merchel.